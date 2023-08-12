Akaryakıt zamları, son zamanlarda gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. OPEC ülkelerinin üretimde yaptığı kesintiler, fiyatların artmasına yol açıyor. Türkiye’de yaşanan vergi artışları ve döviz kurunda meydana gelen yükselme de fiyatların artmasına sebep oluyor. Akaryakıt fiyatlarının artmasının nedeni brent petroldeki artışlar da oluyor. Son dönemde brent petrol fiyatı da sürekli artış gösteriyor.

Brent petrol fiyatının artmasının nedenleri arasında OPEC+ ülkelerinin arz kısıtlama kararları yer alıyor. UEA, yıl sonunda brent petrol fiyatının artacağına dair açıklamalar yaptı. UEA’ya göre yıl sonuna kadar fiyat 100 dolar seviyesine çıkabilir.

YENİ AKARYAKIT ZAMLARI KAPIDA

Uluslararası Enerji Ajansı yani UEA yetkilileri tarafından akaryakıt zamları konusunda önemli açıklamalar yapıldı. UEA, OPEC ülkeleri tarafından üretimin kısılmasının ciddi fiyat artışlarını tetikleyeceğini belirtti. OPEC ülkeleri, artan petrol talebine rağmen arzı kısıtlayan politikalar izlemeye devam ediyor.

UEA tarafından Temmuz ayı içerisinde yayımlanan rapor, petrol tüketiminin ciddi anlamda yükseldiğini gösteriyor. Bu nedenle Ağustos ayı içerisinde brent petrolde artış yaşanması bekleniyor. UEA tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında küresel petrol tüketimin 103 milyon varil seviyesine ulaştı.

BRENT PETROL 100 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKABİLİR

UEA, petrol talebinde yaşanan artışları, yaz aylarında uçuşların artmasına bağladı. Aynı zamanda enerji üretimi sırasında yaygın bir şekilde petrol kullanılması da talebin artmasına yol açıyor. Çin’in petrokimya alanında yaptığı çalışmalar da talebin yükselmesine yol açan bir başka etken olarak görülüyor.

UEA, ham kaynakların azaldığına da vurgu yaptı. Bu nedenle sonbahar aylarda piyasada daha ciddi bir arz sıkıntısı olacağına vurgu yaptı. UEA, OPEC ve OPEC dışında kalan bazı ülkelerin arzı kısıtlamasıyla günlük üretimin 1,2 milyon varile düştüğünü belirtti. Üretimin ise 50,7 milyon varil seviyesine indiği ifade edildi. Üretimin kısılması ve diğer nedenlerle yıl sonunda brent petrolün 100 dolar seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.