Akaryakıta geçtiğimiz haftalarda rekor tutarda zam yapıldı. Akaryakıtta ÖTV ve KDV’nin artırılması neticesinde rekor zamlar uygulandı. Akaryakıtta yapılan zamlar, her zaman vergi artışlarından kaynaklı olarak ortaya çıkmıyor. Zamlar, döviz kurunda meydana gelen artışlardan kaynaklı olarak da ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra son zamanlarda OPEC ülkelerinin arz kısıtlamasına gitmesi de zamlar konusunda etkili oluyor.

Günlük petrol üretim miktarını ve ihracatını kısıtlayan ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Cezayir yer alıyor. Bunun yanı sıra Rusya da benzer bir politika izliyor. Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan bir söylenti nedeniyle büyük şok yaşadı. Benzine 3 TL, motorine 4 TL zam yapılacağı iddia edildi. Resmi kaynaklar tarafından bu iddialar henüz doğrulanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 36,13 TL

Motorin 36,51 TL

LPG 15,93 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 36,13 TL

Motorin 36,51 TL

LPG 16,38 TL

Ankara’da 9 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,63 TL

Motorin 36,99 TL

LPG 16,29 TL

İzmir için 9 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,73 TL

Motorin 37,16 TL

LPG 16,02 TL

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK MI?

Sosyal medyada benzin ve motorine 3-4 TL tutarında zam yapılacağı iddia ediliyor. Bu iddialar henüz doğrulanmadı ancak vatandaşlar, zam yapılacağı konusunda endişe duyuyor. Akaryakıt fiyatlarının artması, araç sahiplerinin canını, ciddi anlamda sıkıyor. Yapılan zamlar nedeniyle araç sahipleri özgürce, trafiğe çıkamıyor.

Akaryakıt fiyatlarının artması neticesinde toplu ulaşım araçlarının fiyatları da yükseliyor. Yapılan zamlar nedeniyle vatandaşlar, ulaşıma daha yüksek bütçe ayırmak zorunda kalıyor. Akaryakıt zamlarının ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.

Her şehirde farklı fiyatların uygulanması söz konusu olabiliyor. İlçelere ve firmalara bağlı olarak da fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmasını istiyor.