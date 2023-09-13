Dün gece uygulanan motorin zammı sonrası bu kez yeni zam haberi benzinden geldi. Akaryakıtta başlayan zam yağmuru ne zaman dinecek bilinmezken motorin ve benzin fiyat listesi yeniden güncellendi.

Sabah saatlerinde yola çıkan araç sahipleri güncel motorin fiyatları üzerinden deposunu doldurdu. Bu sabah saatlerinde paylaşılan yeni haber ile de yarın gece itibariyle benzin fiyatlarına yeniden zam geleceği söylendi.

BENZİNE KALLAVİ ZAM GELİYOR!

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamların etkisiyle İstanbul'da satışı yapılan 1 litre motorinin fiyatı 40 TL'ye dayandı. Benzinde de durum farklı olmayacak. BU gece yarısı itibariyle geçerli olacak benzin zammı sonrası yarın sabah büyükşehirlerde benzinin litre fiyatı 39 TL'yi aşacak.

Dün gece saatleri itibariyle motorine 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. Büyük şehirlerde litresi 37 TL olan motorin son zamla beraber bu sabah saatleri itibariyle 39,08 TL'ye ulaştı.

MOTORİN ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYATLAR!

Motorine uygulanan 2 lira 3 kuruşluk zam sonrası motorinin litre fiyatı ilk kez 40 TL'yi aştı. İstanbul'da motorinin litresi 39,99 TL. Ankara'da motorinin litresi 40,53 TL. İzmir'de motorinin litresi 40,71 TL'ye yükseldi.

BENZİN ZAMMI KAÇ TL OLACAK?

Kaynaklardan elde edilen bilgiye göre bu gece saatleri itibariyle benzine 1 lira 64 kuruşluk yeni zam gelecek. Benzine uygulanacak son zam sonrası fiyatlar 39 TL'yi aşacak.

Benzin zammı sonrası İstanbulda benzinin litre fiyatı 38,51 TL. Ankara'da 39,08 TL. İzmir'de 39,19 TL'ye yükselecek.

13 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MOTORİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Benzin zammı öncesi motorin zammı sonrası bugün itibariyle geçerli güncel fiyat listesi:

-İstanbul motorinin litresi 40,03 TL

-İstanbul benzinin litresi 36,87 TL

-Ankara motorinin litresi 40,57 TL

-Ankara benzinin litresi 37,44 TL

-İzmir motorinin litresi 40,75 TL

-İzmir benzinin litresi 37,54 TL