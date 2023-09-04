Akaryakıt fiyatlarında başlayan yükseliş dalgası benzinde uygulanan indirim ile bir nebze olsun piyasaları rahatlattı. 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde uygulanan benzin indirimi sonrası 2 Eylül tarihinde LPG'nin zamlandığı duyuruldu. LPG'nin bu gece yarısı itibariyle yeniden zamlanacağı öğrenildi.

LPG’NİN LİTRESİ KAÇ TL ZAMLANDI?

Brent petrolde başlayan hareketlilik, küresel piyasalarda döviz kurunda yaşanan artış akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. 4 Eylül tarihi itibariyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı son zamlarla beraber 37,92 TL'ye ulaştı. İstanbul'da satışı yapılan benzinin litresi son indirim haberi ile beraber 36,83 TL'ye kadar geriledi.

Brent petroldeki hareketliliğin akaryakıt piyasalarını derinden etkilediği bu günlerde LPG grubuna yönelik uygulanan zammın üstüne yeni bir zam haberi daha geldi. LPG’nin litresi 1.30 kuruş zamlandı.

LPG ZAMMI SONRASI GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Eylül ayında benzine uygulanan indirimin ardından bu kez LPG'de zam haberi geldi. Eylül'ün ikinci zammı olarak kabul edilen LPG zammı ile birlikte güncel fiyat 16,29 TL'ye kadar yükseldi. İstanbul'da satışı yapılan LPG'nin güncel litre fiyatı 16,29 TL'den alıcısını bulurken yeni bir zam haberi daha geldi.

Bu gece saatleri itibariyle geçerli olacak 1 lira 30 kuruşluk LPG zammı ile beraber güncel fiyatlar 17,59 TL'ye kadar yükselecek. LPG zammı sonrası İstanbul'da satılan LPG'nin litresi 17,59 TL, İzmir'de 17,32 TL, Ankara'da 17,58'ye yükselmiş olacak.

4 EYLÜL PAZARTESİ GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYAT LİSTESİ

İstanbul benzinin litresi 36,75 TL

İstanbul motorinin litresi 37,89 TL

İstanbul LPG’nin litresi 16,29 TL

Ankara benzinin litresi 37,29 TL

Ankara motorinin litresi 38,39 TL

Ankara LPG’nin litresi 16,28 TL

İzmir benzinin litresi 37,35 TL

İzmir motorinin litresi 38,53 TL

İzmir LPG’nin litresi 16,02 TL