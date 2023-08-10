Son dönemde küresel ve yerel gelişmeler sebebi ile çeşitli ürün ve hizmetlerin fiyatlarında hızla artışlar meydana gelmiştir. Yakıt maliyetleri de bu artışlardan önemli ölçüde etkilendi. Bu yüzden bireyler bu konuda kampanya yapan bankaları sıkı bir şekilde takip etmeye başladı.

ING Bank geçtiğimiz günlerde müşterilerine yakıt harcamalarından tasarruf etmeleri için heyecan verici bir fırsat duyurdu. ING Bank'ın başlattığı bu akaryakıt kampanyası 15 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu yüzden acele etmelisiniz. Şimdi, bu kampanyaya nasıl katılacağınıza ve koşulların neler olduğuna bakalım.

KAMPANYADAN 100 LİRA NASIL KAZANILIR?

ING Bank, resmi internet sitesinden kısa bir süre önce heyecan verici bir kampanya duyurusu yaptı. Kampanya kapsamında farklı günlerde yapacağınız 400 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 100 lira kazanabileceksiniz. Bu kampanya için son gün 15 Ağustos. Kampanya Bonus üyesi Opet istasyonlarında geçerlidir.

Bu cazip tekliften yararlanmak için müşterilerin her bir harcamayı ayrı günlerde yapmaları gerekmektedir. Aynı gün içinde birden fazla akaryakıt veya otogaz alımı yapılsa bile, kampanya için yalnızca bir harcamanın dikkate alınacağını hatırlatalım. Ayrıca kampanya kapsamında katılımcılar 100 TL indirim kazanma şansı yakalıyor. Bu indirim 21 Ağustos tarihinde ilgili karta otomatik olarak uygulanacaktır.

ING Bank'ın bu güzel kampanyasını sakın kaçırmayın. Bu şekilde akaryakıt veya otogaz harcamalarınızdan tasarruf etmeye hemen başlayabilirsiniz.

SÜRE DOLMADAN KAMPANYAYA KATILI!

Kampanyaya katılmak için alışveriş yapmadan hemen evvel telefonunuzun mesaj bölümüne "OPET" yazıp 2205'e SMS göndermeniz gerekiyor. Ayrıca SMS'in, işlem için kullanılmış olan karta bağlı ING sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmesi gerektiği de çok önemlidir.

Son olarak kampanyaya katılım için telefonunuzdan attığınız her mesaj için operatörünüz standart tarifeye göre sizden 1 kısa mesaj ücreti alacaktır.