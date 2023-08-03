Akaryakıt zamları nedeniyle araç sahiplerinin işi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Akaryakıt zamları nedeniyle ulaşım araçlarına da zam yapılıyor. Pek çok şehirde toplu taşıma araçlarına zam yapıldı. Akaryakıt zamlarının farklı nedenleri bulunuyor. Döviz kurunda meydana gelen artıştan kaynaklı olarak akaryakıt da artıyor.

Son zamanlarda yapılan zamlar, vergi artışlarından kaynaklanıyor. Akaryakıttan alınan ÖTV’nin artırılması ve KDV’nin artırılması neticesinde fiyatlar yükseldi. Yaşanan fiyat artışları, OPEC ülkelerinin arz kısıtlama kararı almasından da kaynaklanıyor. Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Son yapılan LPG zammından sonra fiyatlara yeniden zam gelmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 36,04 TL

Motorin 36,34 TL

LPG 15,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 36,08 TL

Motorin 36,39 TL

LPG 16,29 TL

Ankara’da 3 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,58 TL

Motorin 36,91 TL

LPG 16,29 TL

İzmir için 3 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,64 TL

Motorin 37,03 TL

LPG 16,02 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

3 Ağustos Perşembe günü için brent petrol 82,94 dolar olarak ifade ediliyor. Dünkü kapanış tutarı ise 83,2 dolar olarak belirtildi. Brent petrolde meydana gelen artıştan kaynaklı olarak akaryakıt fiyatları yükseliyor. Akaryakıt fiyatlarının artması sonrasında pek çok kişi, trafiğe çıkmakta zorlanıyor. Masraflarını azaltmak isteyen araç sahipleri, daha az trafiğe çıkıyor.

Akaryakıt fiyatlarının artması ile beraber toplu taşıma ücretleri de yükseliyor. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarını takip ederek zammın ne kadar geleceğini öğrenmeye çalışıyor. Zam gelmeden önce benzin istasyonlarına koşan araç sahipleri, tasarruf sağlama fırsatı elde ediyor.

Akaryakıtın yanı sıra trafik ve kasko sigortalarının masrafı da sürekli artıyor. Aynı zamanda bakım, onarım gibi farklı maliyetlerde de artış söz konusu oluyor. Akaryakıt fiyatları, her şehirde farklı bir şekilde uygulanıyor.