Akaryakıt fiyatlarının son aylardaki hızlı yükselişi, araç sahipleri başta olmak üzere pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Araç sahiplerinin masrafları gün geçtikçe katlanarak artıyor. Toplu taşıma araçlarının ücretleri de akaryakıt zamlarından etkileniyor. Bu nedenle tüm ulaşım araçlarını kullanmak daha maliyetli hale geliyor.

Akaryakıt fiyatlarının artmasının belli başlı sebepleri bulunuyor. OPEC ülkelerinin izlediği politikalar, ihracata ya da üretime kota koymaları, fiyat artışlarında etkili oluyor. Öte yandan küresel arenada yaşanan gelişmeler da bu noktada etkili oluyor. Döviz kurunda yaşanan artışlar, akaryakıtın artmasının bir diğer sebebi olarak biliniyor.

MOTORİNE 1 TL 80 KURUŞ ZAM YAPILDI

Dün itibarıyla duyurulan motorin zammı, bugün fiyatlara yansıdı. Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 TL 80 kuruş zam geldi. Benzin ve LPG için herhangi bir fiyat değişikliği söz konusu olmadı. Güncel akaryakıt fiyatları ortalama olarak şu tutarlarda uygulanıyor:

İzmir

Motorin: 39 TL

Benzin: 36,75 TL

LPG: 16 TL

Ankara

Motorin: 38,83 TL

Benzin: 36,64 TL

LPG: 16,29 TL

İstanbul(Avrupa)

Motorin: 38,34 TL

Benzin: 36,14 TL

LPG: 16,38 TL

İstanbul Anadolu

Motorin: 38,28 TL

Benzin: 36,09 TL

LPG: 15,93 TL

AKARYAKIT FİYATLARI, NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının neye göre belirlendiği, merak edilen konular arasında yer alıyor. Fiyat belirlemesinde işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması dikkate alınıyor. Türkiye, Akdeniz piyasasında olduğu için bu piyasadaki işlenmiş ürün fiyatlarına göre hesaplama yapılıyor. Bunun yanı sıra dolar kuru da dikkate alınan değişkenler arasında bulunuyor.

Piyasada belirlenen fiyatlar, dağıtım firmalarında değişikliğe uğrayabiliyor. Öte yandan şehir ve ilçe bazlı olarak da fiyat değişimleri söz konusu oluyor. Rafineri uzaklığı, fiyat değişimlerinin yaşanması noktasında etkili olarak biliniyor. Akaryakıt fiyatlarında yükselmenin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.