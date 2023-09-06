Piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bir süre önce LPG'de yaşanan peş peşe zamlar sonrası gözler piyasalardaki hareketliliğe çevrildi. Benzin ve mazot bu yükselişten nasıl etkilenecekti?

Suudi Arabistan'ın 1 milyon varil ve Rusya'nın 300 bin varil üretim kesintisini yıl sonuna kadar uzatma kararı alması Brent petrolü yükseltmesi ile birlikte gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Akaryakıta zam gelir mi? Brent petrol yeniden düşüşe geçer mi?

BENZİN, MOTORİN VE LPG’DE SON DURUM!

Benzinin litresi Ağustos ayının son günü indirimle sevinç yaşattı. Peş peşe yapılan indirim sonrası çok geçmeden yerini zam haberlerine bıraktı. LPG'ye Eylül ayının ilk haftasında uygulanan yeni zamlarla beraber fiyat listesi 17 TL'yi aştı. LPG'nin litresi 6 Eylül tarihi itibariyle 17,78 TL'den işlem görüyor. Ağustos ayının son haftası otogazın litresine 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. Peş peşe yapılan zamların etkisiyle 2 TL'nin üzerinde fark oluştu.

Akaryakıt fiyatlarında benzine ve mazota uygulanan zam sonrası İstanbulda benzinin litresi 36,83 TL. İstanbul'da motorinin litresi 37,86 TL'ye kadar ulaştı. İstanbul'da LPG'nin litresi 17,60 TL'ye yükseldi.

6 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ BENZİN, LPG, MOTORİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

-İstanbul benzinin litresi 36,83 TL

-İstanbul motorinin litresi 37, 86 TL

-İstanbul LPG’nin litresi 17, 60 TL

-Ankara benzinin litresi 37,39 TL

-Ankara motorinin litresi 37,86 TL

-Ankara LPG’nin litresi 17,59 TL

-İzmir benzinin litresi 37,49 TL

-İzmir motorinin litresi 38, 62 TL

-İzmir LPG’nin litresi 17,33 TL