Son günlerin en çok merak edilen sorusu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ne zaman son bulacağı. Ne yazık ki, akaryakıt kullanıcılarına kötü haberlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde tarihi bir zirveye ulaşan akaryakıt fiyatları, bu gece yarısından itibaren bir kez daha yukarı doğru hareket edecek. Benzin ve mazot fiyatları geçtiğimiz günlerde 30 lira seviyelerinin çok üzerine çıkmıştı. İşte, bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında yaşanacak son değişiklikler ve güncel fiyatlar…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artışın etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonucunda, benzin ve motorinden alınan ÖTV tutarları sırasıyla 7,52 TL ve 7,05 TL olarak belirlendi. Bu karar sonucunda İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 lira, motorinin litresi ise 26 liradan 32 lira seviyelerine yükseldi.

Ancak akaryakıt kullanıcılarını bu gece yarısı bekleyen bir zam daha var. Yurt içindeki kurların yükselişi ve yurt dışında ürün fiyatlarının artması nedeniyle motorin litre fiyatlarına 1,21 TL'lik bir zam daha gelecek. Bu zam sonrası motorin fiyatları İstanbul'da ortalama olarak 33,47 lira, Ankara'da 34,04 lira ve İzmir'de 34,15 lira olacak.

20 Temmuz Perşembe günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: İstanbul'da benzinin litresi 34,03 TL, motorin 32,26 TL ve LPG (otogaz) ise 13,56 – 13,98 TL arasında. Ankara'da benzin 34,55 TL, motorin 32,83 TL ve LPG (otogaz) 13,99 TL. İzmir'de ise benzinin litresi 34,56 TL, motorin 32,94 TL ve LPG (otogaz) 13,99 TL olarak belirlendi.