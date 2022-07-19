Ak Partili Turan: Memur ve İşçi Zamları Artacak

AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Bülent Turan şunları söyledi: "Her sorun bizim sorunumuz, her sorun bizim sorunumuz. Ne zaman aşılması gereken bir sorun varsa onu aşmak için var gücümüzle çalışacağız. Memurlar AK Parti Grup Başkanvekili Burent Turan, doğalgazda üçüncü faza katılıyor. Çanakare ilçesine bağlı Yenige semtinde temel atma ve doğalgaz yakma törenleri yapıldı. Turan, törenin gündeminde, mitingin son haftasında Çanakkale'ye geldiğini ve toplumun birçok kesiminin beklediği önemli konuları geride bıraktığını söyledi. "2001 krizi bu ülkede çarkları durdurdu."

3600 ek gösterge, KDV indirimleri, memur maaşları, asgari ücret artışları gibi mevcut sorunların çoğunu çözdüğünü açıkladı.

AK Partili vekil, "Dert var ama çözümü biliyoruz diyoruz. Sorun var ama sorunu görüyoruz diyoruz. Bizim ekonomik sorunlarımızı büyüklerimiz eski günlerden daha iyi bilecek. Hatırlayın, 2001 krizinde bu ülkede çarklar durmuştu. Ekonominin çarkları dönmüyordu. Kapanan fabrikalar, batan bankalar. Her gün bunları konuşuyorduk. Dönün geriye, 1995 krizinde o zamanki 24 Nisan kararlarıyla beraber bütün ülkenin yönetimini IMF'ye veren, hiçbir karar alamayan bir ülkenin günlerini yaşıyorduk. Ne 1990 krizinde ne de 2001 krizindeki gibi yatırımların durduğu, ihracatın bittiği, istihdamın azaldığı bir döneme girmedik" dedi.

'Fabrikalarımız kapanmadı hamdolsun'

Turan, “Ufak tefek sorunlara rağmen söylüyorum, fabrikalarımız kapanmadı hamdolsun. Batan bankamız var mı? Zamlarımızın karşılığında alt gelirli kesim zarar görmesin diye derhal toplantılar yaparak memur ve işçi zamlarını arttırmayı görev bildik. Şu an sosyal kesimlerimizin çoğunluğunun beklentisi karşılandı. Ama asgari ücrete verilecek zamların esas düzenlemesi ocak ayında, yıl başında yapılacak. Buna rağmen sorun var diyerek toplantılar yapıldı” ifadelerini kullandı.

KYK açıklaması: Milyonlarca gencimizin beklentisiydi

Turan, “26 milyar gibi büyük bir rakam öğrencilerimizin üzerinden kalktı. Milyonlarca gencimizin beklentisiydi. Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız. Birisi çıkmış 'Ben demiştim ondan yaptı' dedi. Tarza baktığımızda sosyal medya fenomeni mi, sosyal medya trolü mü, genel başkan mı belli olmayan bir söylemle bu ülkenin iktidarına verecek bir aklının olmadığını söylemek isterim. Eğer biz ondan akıl alıyor olsaydık 'PYD komşumuz olsun' demesi gibi, işsizliğin çözümünü muhtarlara özel kalem vermek gibi birçok konuda Türkiye'nin değil de Avrupa'nın, Amerika'nın anması gibi hatalarından dolayı kaçardık oradan. O yüzden bizim o siyasi akla değil, milletin vicdanına ihtiyacımız var” dedi.

Konuşmaların ardından 3. etap doğalgaz temel atma ve doğalgaz yakma töreni gerçekleştirildi.