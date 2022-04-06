AK Parti İle MHP'nin EYT Yasa Taslağı! Çalışmada Yer Alan İlk Maddeler Neler? Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası konusunda beraber çalışıyor. Taslağın nasıl şekil alacağına yönelik ayrıntılar henüz kamuoyu ile paylaşılmazken, bazı iddialar şimdiden gündeme gelmeye başladı.

AK Parti'nin 2022 mesaisinde büyük bir önem vermesi beklenen EYT yasası ile alakalı son dakika gelişmeleri kulislere düşmeye başladı. Cumhur ittifakı ortağı MHP ile beraber emeklilikte yaşa takılanlar hususunda çalışmalar yapan AK Parti'nin nasıl bir çözüm önerisi ile vatandaşların karşısına çıkacağı ise merak edildi.

EYT Yasasında Son Gelişmeler Neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar hususu açısından gündeme gelen bazı öneriler, basında çokça konuşulmuş ve ekonomistler ise iddialar üzerinde çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. EYT yasasında yönelik bir çalışma olacağını dile getirilmesinin sonrasında gerçekleştirilen açıklamalarda, eksik yaş açısından daha az emekli maaşı ile emeklilik formülleri gündeme gelmeye başladı Finlandiya ve Almanya modeli şeklinde tanımlanan bu sisteme yönelik ise resmi bir açıklama henüz gelmedi.

EYT Konusunda Nasıl Bir Çalışma Öngörülüyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlayacağı emeklilikte yaşa takılanlar yasa tasarısında; yaş koşulunun taban bir seviyede sabit tutulması ve bunun haricinde belli bir prim ile gün koşulunun sağlamış olması biçiminde olabileceği değerlendirilen bazı örneklerin bulunduğu o iddialarda ise AK Parti'nin 50 yaş sınırı ile 7000 gün primi bulunan vatandaşların yaş koşuluna bakılmaksızın emekli olabileceğine yönelik bir düzenleme yatabileceği de öne sürüldü.