Bankamatik kartı olan vatandaşlar müjde! 25.000 TL ödeme verilecek bankaların kampanyası duyuruldu...

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için nakit ihtiyacı olan vatandaşları 25.000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Bankamatik kartı kullanmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şubelere giderek ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek de kredi işlemlerinden faydalanabilmektedir. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına kasılarak başvurularını gerçekleştirmek için anında kredi imkânından faydalanabiliyor.

Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden yapılan kampanyada 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz haberi verildi. Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar acil kredi imkanlarından faydalanmak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması istenmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar ile birlikte bireysel olan vatandaşların acil Para ihtiyacı olması durumunda Kredi şartlarına göre 25.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için bankalara sms ile veya internet üzerinden de başvuru yapma olanağı sunulmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar bireysel t.c kimlik ve aylık geliri yazarak aralarda boşluk bıraktıktan sonra 44 11 numaralarına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alacak olan vatandaşlar aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini hesaplarına yatırabilmektedir.

Denizbank ve Akbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise ister SMS atarak isterlerse de bankaların internet bankacılığını kullanarak 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Bankamatik kartı Denizbank ve Akbank üzerinde olan kişiler hemen banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak buradan Kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarına yatırarak da kullanabilmektedirler. Bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 1300 ve üzerinde kredi puanı olması durumunda düşük faiz oranlarından yararlanarak Kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.