Okula giden çocuğu olan tüm ailelerin dikkatine! Ziraat Bankası'nın size heyecan verici bir haberi var. Banka, 11 Eylül 2023 tarihinden başlayarak 15 Ekim'e kadar başvuranlara 250 TL iade yapacak. Bu kampanya ile okula dönüş alışverişinin mali yükünü iliklerine kadar hisseden ebeveynler bir nebze nefes alabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda ilk zilin çalmasıyla birlikte ebeveynler kendilerini kırtasiye telaşesinde buldular. Ancak, son dönemde enflasyonda yaşanan artış ceplerini zorluyor. Aileler çanta, defter, kalem ve kitap satın almak için yola çıktıklarında, şok edici derecede yüksek fiyatlarla karşılaştılar. Daha da kötüsü, önlük ve servis ücreti gibi ek masraflar yüklerini daha da artırdı. Bu zorlu durumun ortasında Ziraat Bankası, okula giden çocukları olan aileler için özel olarak tasarlanmış yeni bir kampanya ile öne çıktı. Banka uygun başvuru sahiplerine 250 TL'lik bir geri ödeme sunarak mali baskının bir kısmını hafifletmeyi amaçlamaktadır. İşte detaylar.

250 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası’nın ilgi çeken kampanyası için son 3 gün. Buna göre, 1 Eylül - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında kitap, kırtasiye, giyim ve ayakkabı sektörlerindeki üye iş yerlerinden Bankkart ile tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler önemli bir ödülün sahibi olacaklar. Özellikle, anında 50 TL verilecek ve ek olarak 250 TL Bankkart hesaplarına iade edilecektir.

Bu önemli fırsattan yararlanmak için ortak üye iş yerlerinden herhangi birini ziyaret etmeniz ve tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapmanız yeterli. Ödeme Bankkart POS'unda Bankkart'ınızla tamamlandığında 50 TL alacaksınız. Ayrıca, promosyon sona erdikten sonra kısa bir süre içinde Bankkart hesabınıza toplam 250 TL iade edilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Bu büyük fırsat 1 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olduğu için katılmakta acele etmelisiniz. Kampanyaya katılmak için bankkart.com.tr web sitesi, Bankkart Mobil uygulaması üzerinden veya "OKUL" yazarak 4757'ye SMS göndermeniz yeterli. SMS mesajları tamamen ücretsizdir.