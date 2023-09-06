Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda başlattığı sosyal yardım ve destek ödemelerini sürdürüyor. Bu yardımlar PTT aracılığıyla yapılıyor ve başvurular e-devlet üzerinden kabul ediliyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 veya 8 ile bitenler, PTT şubelerinden 1200 TL nakit yardım alabilirler. Ancak hala başvuru yapmayanlar için ne gibi seçenekler var ve başvuru şartları neler?

PTT, TC kimlik numarasına göre yardım ödemelerine başladı ve 11 haneli TC kimlik numarasıyla e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlara kendi 7200 TL'lik destek ödemesini sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu kampanya kapsamında başvuruları tamamlayanlar ödemelerini şu anda alabiliyorlar.

Başvuru yapmayanlar için hala bir şans var. E-devlet'e giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı destek ödemesinden yararlanabilirler.

Aile Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay düzenli olarak sosyal yardım yapmaktadır. Yardım ödemesi, T.C. kimlik numarasına ve başvuru şartlarına göre değişmektedir. Hane başına verilen aile yardımı, 12 ay boyunca devam eder. Yardım almak isteyenlerden hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlar, başvurularını e-devlet üzerinden kolayca yapabilirler.

Ödemeler ise PTT üzerinden yapılır ve T.C. kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine giderek ödeme alınabilir. 2023 yılında aile yardımı miktarı arttırıldı ve en az ödeme miktarı 7200 TL olarak belirlendi. Başvuru formunu doldurduktan sonra PTT şubesine giderek ödemenizi alabilirsiniz.