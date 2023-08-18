Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıyor. Engellilere, yaşlılara, çocuklara yönelik yardımlardan gerekli şartları sağlayanlar yararlanabilir. Yardımlardan yararlanmak isteyenlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru yapması gerekiyor. Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, ekonomik koşullara göre artırılır. Her yıl memur maaş katsayısında meydana gelen artış ile sosyal yardımlarda da artış meydana gelir. Memur maaş zammının artması ile beraber evde bakım parası ve SED ödemeleri artırıldı. Kurum tarafından yapılan diğer ödemelerde de artış söz konusu oldu.

2314 TL TUTARINDA ZAM YAPILDI

Yapılan zam sonrasında 4336 TL olarak ödenen evde bakım parası, 5097 TL’ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra SED yardımları da arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurum tarafından ödenen işe başlama yardımı hakkında bilgi verdi. Göktaş, 2157 TL olarak ödenen yardımın 4471 TL’ye çıkarıldığını ifade etti.

Göktaş, sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin İŞKUR tarafından işe yönlendirildiğini söyledi. Göktaş, bu kişilerin primlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödendiğini belirtti. Buna göre yapılan ödeme tutarı 4471 TL seviyesine çıkarıldı. Göktaş, ödemelerin 1 yıl boyunca devam ettiğini de sözlerine ekledi.

140.131 KİŞİ İŞKUR’A YÖNLENDİRİLDİ

Göktaş tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı içerisinde 140.131 kişinin İŞKUR’a yönlendirildiği söylendi. Net asgari ücretin yüzde 10’una kadar işe yönlendirme yardımı yapıldığı da ifade edildi. İşe yönlendirme yardımlarının iş başvuru süreçlerindeki masrafların karşılanması için yılda bir defa yapıldığı dile getirildi. Ayrıca yılda üç defaya kadar yardımların tekrarlanabileceği de Göktaş tarafından açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; başkasının bakımına muhtaç durumda olanlar için evde bakım maaşı veriyor. Çocuklu aileler için SED ödemeleri yapılarak çocukların evde bakımı destekleniyor.