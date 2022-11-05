49 yaş altındakiler için bugün duyuru resmi gazetede yapıldı! Erken emeklilik için şartlar belirlendi!

49 yaş ve altında olan vatandaşlar için yeni güncellemeler yapıldı. Bilindiği gibi daha önceki günlerde yapılan önerilere göre erken emekli olmak için vatandaşların prim gün sayısı ile birlikte çalışma günleri ön plana çıkıldığında net bir sonuç alınıyordu. Belirtilen ve emekli olmak için sıralanan tüm şartlara uygun olan kişiler emekli olabiliyorlardı. Yeni yapılan güncellemeler sonrasında bu durumun ortadan kalktığını görüyoruz.

49 yaş altında olanlara emekli olmak için şartlar nedir?

Emekli olmak isteyenler prim gün sayılarına göre ve çalışma günlerine göre yaşlarına bakarak emekli olma imkanı sağlanıyordu. Yeni yapılan güncelleme ile birlikte emekli olmak iseyenlerin yeni güncelleme sonrasında nasıl emekli olacağı merak edilmektedir. Emekli olmak isteyenler bu araştırmaları yapıyor ve sonuca ulaşmaya çalışıyor.

Özellikle 49 yaş altında olanlarda erken emekli olabilir miyim araştırıyor. Bu haber 49 yaş altında olan kişileri de kapsıyor. Emekli olmak isteyenler yeni güncelleme sonrasında artık 49 yaş altında da prim günü ve saatlerini dolduran kişilere emeklilik imkanı sağlıyor.

1999 ve öncesine dikkat!

9 Eylül 1999 tarihinden önce bir iş yerinde çalıştıysanız ve emekli olmak istiyorsanız aşamaları geçmeniz durumunda emekli dilekçesi verebileceksiniz. Emekli maaşı almak isteyenler 25 yıl sigortalı olarak çalışması isteniyor. Bununu yanında ise 5225 günü tamamlamış olmanız şarttır. Bu şekilde 49 yaş altında olsanız bile sizlere erken emeklilik fırsatı veriliyor. Bu karar ile birlikte özellikle son dakika eyt haberi bekleyenlerde nasıl emekli olacaklarını bu şekilde öğrenmiş oluyor. Meclis açıldıktan sonra bu yasa netleşecek ve 1999 dan önce çalışan kişilerde artık erken emekli olabileceklerdir.