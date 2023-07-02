Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakdi yardım programları uzun süredir devam etmektedir. Bu programlar çerçevesinde destek almak isteyen kişilere başvuru yapmaları halinde, bayram öncesi ödemelerin yapılacağı müjdesi verilmiştir. Başvurular, bakanlık yetkilileri tarafından incelenerek gelir durumu dikkate alınarak destek verilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nakdi Yardım Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım programıyla destek olmaktadır. Bu program kapsamında PTT aracılığıyla nakdi ödemeler yapılmaktadır ve ihtiyaç sahiplerine 1250 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Ödeme tutarları ise kişilerin gelir durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda, gelir durumu uygun olanlara 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler PTT üzerinden yapılacaktır.

Ödeme Tutarları Nasıl Belirleniyor?

Ödeme tutarlarının belirlenmesi için hanede kişi başına düşen aylık gelir dikkate alınmaktadır. Belirlenen kriterlere göre ödeme miktarları aşağıdaki şekildedir:

Hanede kişi başına düşen gelir 450 TL'den az ise 1250 TL ödeme yapılacaktır.

Hanede kişi başına düşen gelir 450 TL ile 911,15 TL arasında ise 1100 TL ödeme yapılacaktır.

Hanede kişi başına düşen gelir 911,15 TL ile 1372,30 TL arasında ise 950 TL nakdi ödeme yapılacaktır.

Hanede kişi başına düşen gelir 1372,30 TL üzerinde ise 850 TL ödeme yapılacaktır.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılır?

Nakdi ödeme desteğinden faydalanabilmek için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılmalıdır. Başvuruda bulunan kişilerin Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca mavi kart sahipleri ve yurt dışında yerleşik adresi olanlar da başvuru yapma hakkına sahip değildirler. 18 yaşından küçük olanlar bu yardımdan faydalanamazlar.