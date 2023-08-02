Bu program, Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı adı altında hayata geçirilmiştir. Programın temel amacı, sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan kişilerin ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşılamak ve yaşam kalitelerini yükseltmektir.

Başvuru süreci, ihtiyaç sahibi bireylerin belirlenmiş kriterlere göre yapılmaktadır. Başvuran kişilerin maddi durumları, yaşları ve özel durumları dikkate alınarak destek miktarları belirlenir. Program kapsamında yapılan destek ödemeleri çeşitli seviyelerde olup, basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar, orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar, kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar, prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar ve betonarme ev yapımları veya ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek verilebilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu program ile evleri yaşanılamaz durumda olan ve barınma ihtiyacı olan kişilere yönelik önemli bir sosyal yardım sunmaktadır. Programın düzenli olarak güncellenmesi ve ihtiyaçlara uygun olarak destek miktarlarının belirlenmesi sayesinde, Türkiye genelinde destek ödemesi alan kişi sayısı önemli ölçüde artmış ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamındaki ev onarımı destek ödemeleri, belirli süreçlere göre gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra ödemeler, farklı ev onarım seviyelerine göre farklı yöntemlerle ve süreçlerle yapılmaktadır.

Basit ve orta düzey ev onarımları için, destek miktarı doğrudan aktarım şeklinde ödenmektedir. Bu ödemeler yapıldıktan sonra kaynakların 6 ay içinde harcanması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımları ve ev yapımları için ise kaynak tahsisi sonrasında harcama belgeleri karşılığında ödemeler, 1 yıl içinde gerçekleştirilmektedir.

Destek ödemesine başvurabilmek için kişinin 18 yaşından büyük olması ve kimlik belgesiyle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Başvuru süreci e-devlet üzerinden takip edilebilmektedir. Ödemenin onaylanması durumunda bakanlık tarafından belirlenen süre içinde paranın banka hesabına yatırıldığı ifade edilmektedir.

Bu sosyal destek programı, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin onarımı veya yeni ev yapımı için maddi desteğe erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemektedir. Programın düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve ödemelerin zamanında yapılarak ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamlarına olumlu etkileri olmuştur.