Suudi Arabistan Açıkladı! Türkiye Merkez Bankası’na 5 Milyar Dolar Para Verilmesi için Son Aşama

Geçtiğimiz hafta Bali’ de gerçekleşen G20 liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı TCMB’ ye 5 milyar ABD doları aktarmak için görüşmelerin sona doğru geldiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Açıkladı!

Dünya genelinde yüksek enflasyon ile mücadele devam ediyor. ABD, İngiltere, Almanya ve daha birçok ülkede yüksek enflasyon oranlarının olduğunu ifade edebiliriz. Trükiye’ de de TÜİK’ in açıklamış olduğu veriler kapsamında %80’ nin üzerinde enflasyonun olduğu belirtildi. Dolayısı ile dünya genelinde etkili olan ekonomik krizin Türkiye’ de de etkileri görüldüğünü ifade edebiliriz. Ancak ekonomik kriz her ülkede gelişmiş düzeyine göre farklı boyutlarda yaşanmaktadır.

Ekonomik kriz diyoruz özellikle küresel piyasalarda peki bunun tam olarak ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Bu bağlamda ekonominin temel yapı taşları olarak ele alınan hizmet, mal, üretim ve döviz fiyatları mevcut seviyelerin ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmaları ekonomik kriz olarak tanımlayabiliriz. Çeşitli dönemlerde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda günümüz ekonomik krizin temel sebeplerine baktığımız zaman 2019 yılında Çin’ de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan korona virüsün olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi ile ülkelerde günlerce kapanmalar yaşandı. Yaşanan kapanmalar ile üretim tedariki ve zincirinde de kopmalar yaşandı. Ardından Ukrayna ve Rusya arasında savaş ortaya çıktı. Bu özellikle Avrupa’ da enerji fiyatlarının da artması ile ekonomik krizi iyice derinleştirdi diyebiliriz. Ekonomik krize bir de enerji krizi eklenmiş oldu.

Türkiye Merkez Bankası’na 5 Milyar Dolar Para Verilmesi için Son Aşama!

Yapılan son dakika açıklaması ile Suudi Arabistan’ ın TCMB’ ye 5 milyar ABD doları verileceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Bali’ de gerçekleşen G20 liderler zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü.

TCMB geçtiğimiz dönemlerde Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile 5 milay dolar, Çin ile 6 milyar dolar, ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olacak şekilde toplamda 28 milyar dolar karşılığında swap anlaşması yaptığı biliniyor. Bu kapsamda bankacıların yaptığı hesaba gmre swapların 23-23 milyar doları mevcut rezervlerde yerini alıyor. Öte taraftan Suudi Arabistan ile şimdiye kadar herhangi bir swap anlaşması ya da depo/mevduat gibi ilişkiler yoktu. Yine bankacıların yaptığı hesaba göre 11 Kasım 2022 tarihinde 117.5 milyar dolar olan toplam rezervler geçtiğimiz haftadan itibaren 123 milyar dolar olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasım ayının sonunda rezervin 130 milyar doları bulabileceğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi başbakanlığı sürecinde gerçekleşen zirve olan 135 milyar doları da tekrardan yakalamak istedikleri de vurguladı.

Yapılan açıklamalara baktığımız zaman : Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı sözcüsü, Reuters’ın sorusunu e-mail ile cevapladı. Cevapta Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, “TCBM’ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız” şeklinde oldu. Bu bağlamda yine Reuters’a bilgi verildiği iddia edilen iki Türk yetkilinin de Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık swap ya da mevduat depo benzeri kaynak açsından görüşmelerin sona doğru geldiği ifade edildi. Ayrıca üst düzey bir Türk yetkili ile yapılan görüşmeye göre de “Daha yüksek bir tutar için görüşmeler yaptık ancak şu anda 5 milyar dolarlık bir anlaşma sağladık. Bunun devamı gelebilir. İyileşen ilişkilere paralel olarak yeni adımlar da atılacak. Ticari siyasi askeri birçok alanda iyileşme var. Bir sonraki fazda en az bu kadar daha (5 milyar dolar) swap anlaşması olabilir” dediği belirtildi.