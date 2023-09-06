Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Aile ve Gençlik Bankası ile sunulacak evlilik kredisinin detaylarını paylaştı. Evlenecek çiftlere faizsiz olarak ödenecek 150.000 TL kredi için 2 yıl geri ödeme talep edilmeyecek. Peki bu krediye kimler başvurabilir? Evlilik kredisi ne zaman alınabilecek?

Evlenecek çiftlerin düğün masrafları, ev giderleri ve balayı harcaması için yapacakları tüm ödemeler Cumhurbaşkanlığı tarafından destekleniyor. Seçim vaadi kapsamında sunulan ve geçtiğimiz günlerde yeniden açıklaması yapılan 150.000 TL evlilik kredisine yönelik detaylar netleşmeye başlıyor.

150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Acil nakit ihtiyacı duyan evlenecek çiftler evlilik kredisine başvurmak istediklerinde herhangi bir şartla karşılaşıyor mu? konuyla ilgili henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Başvuru için özel bir şart veya yaş şartı gerekecek mi? sorusu gündemde sıcaklığını koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın detaylarında evlilik kredisine dair vade süresi ve geri ödemede sunulan kolaylığı da dikkat çekildi. Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyetleri kapsamında bu kredinin sunulacağına yer verildi.

150 BİN TL FAİZSİZ KREDİSİ NEDİR? VADE SÜRESİ VE GERİ ÖDEME BİLGİSİ

Başkanı Erdoğan'ın müjde olarak paylaştığı faizsiz evlilik kredisi ile ilgili yaptığı işte o açıklama:

“Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi veriyoruz. Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyetleri arasında çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetlerle destekleyeceğiz.”

150 BİN TL FAİZSİZ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik kredisi başvuruları henüz paylaşılmadı. Başvuru tarihi açıklandıktan sonra başvuru yapılabilecek online kanal veya banka şubesi detaylı olarak paylaşılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından evlilik kredisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda ve uygun fiyatlı kredi meselesi yakın takibimizdedir. Aile yapımızın korunması ve istikbalimiz için büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.”