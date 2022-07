Aile Destek Programı 400 TL 600 TL ödemeleri sürüyor! Başvurular devam ediyor

15 milyar liralık sosyal destek programı 4 milyon haneye yardım edecek. Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin süresi bir yıl olarak karşımıza çıkıyor…



400 ila 600 TL Destek



4 milyon haneye sağlanacak Türkiye Aile Destek Programı başvuruları almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 milyar liralık sosyal destek programına başvurular kabul edilecek. Peki Aile Destek Programı başvuruları kapandı mı ve ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi'ne nereden ve nasıl başvurabilirim? 400 ila 600 TL destek fırsatı.



Türkiye Aile Destek Programı Nedir?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı'nı duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkının artmasıyla, geliri kısıtlı kişilerin alım gücünü daha da artıracağız. Haziran ayında aile destek programları başlıyor. 2,5 milyon haneye 2,5 milyar dolar dağıtıldı. Hizmetler kaliteli bir şekilde genişletilmeye devam ediyor” açıklamasını yapmıştı.



Aile Destek Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?



Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Bakanlıkça yürütülen herhangi bir kurum veya kuruluşu ziyaret eden ancak Türkiye Aile Destekleme Programı e-devlet uygulamasından yararlanmayan kişi, sosyal yardım dayanışma vakıflarına yönlendirilecek ve kuruluşa gittiği zaman nereden nasıl başvuru yapması gerektiği konusunda bilgilendirilecektir.



Aile Destek Programına Kimler Başvurabilir?



Türkiye Aile Destekleme Programı'na uygun haneler, gelirlerine göre seçilecektir.



Türkiye Aile Destek Paketi Sadece Bir Kez Mi Sunulacak?



Destek paketi hanelere bir yıl boyunca düzenli olarak sunulacaktır.



Türkiye Aile Destek Paketi Ödemesi Ne Kadar Olacak?



Destek her ay 450, 550 ve 600 lira olmak üzere üç taksitte verilecek. Yıllık ödemeler 5.000 lira ile 7.200 lira arasında değişecek.



4 Milyon Haneyi Kapsıyor



4 milyon hane yardım alacak ve ihtiyaç sahibi ailelere tam bir yıl boyunca düzenli ödeme yapılacak. Yardım başvuruları halen kabul edilmektedir. İncelemeye göre, haneler gelirlerine bağlı olarak her yıl 7.200 liraya kadar nakit alacak.



Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak



Aile Destek Programına başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ev adresine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yazı gönderilerek yapılabilir. Destek ihtiyacı olan herkes için faydalıdır. Daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da başvuruda bulunabilirler.



Başvuru İçin Aranan Şartlar Nelerdir?



Yardıma hak kazanabilmek için hanede fert başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden veya 1.833 liradan az olması gerekir. Dört kişilik bir hanede gelir 7.300 liradan az ise yardım yapılabilir. Girişim ilk kez duyurulduğunda kişi başına gelir kriteri 1.417 TL, net asgari maaş ise 4.253 TL olarak karşımıza çıkıyordu.



Tüm Bireylerin Gelirleri Dikkate Alınacak



Asgari ücrete yapılan zamla maddi yardım almak da kolaylaştı. Gelir hesabının hesaplanmasında hanehalkı üyelerinin maaş, ücret, yevmiye ve düzenli sosyal yardım ödemeleri dahil tüm gelirleri dikkate alınır. Ev, arsa gibi gayrimenkullerin cari değerini 240'a, otomobil ve kamyon gibi motorlu taşıtların cari değerini 120'ye bölerek aylık hane gelirine katkıda bulunur. Başka bir deyişle, gelir belirlenirken her husus dikkate alınır. Gelir durumu nedeniyle Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilere, sosyoekonomik durumlarının değişmesi durumunda, yukarıda belirtilen destek programı parametreleri dahilinde yeniden başvuru yapma şansı verilmektedir.



Hane Başına 5.000 TL ila 7.200 TL Arası Destek



Her hane 450 ile 600 lira arasında yardım alacak. Her hanenin yıllık alacağı destek miktarı, gelir düzeyine göre 5 bin 400 ile 7 bin 200 lira arasında değişecek.