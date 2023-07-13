Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla birlikte, aile yardımı ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. Aile Destek paketi ödemeleri Temmuz ayı için hesaplara yatırılmaya başlandı.

Aile Destek paketinden yaklaşık 4 milyon hanede faydalanmaktadır. Bu hanelere aylık 1900 TL'ye kadar destek ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler, PTT kartı olan aileler için anında alınabilecek şekilde düzenlenmektedir.

Aile Destek paketi, Türkiye'deki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir destek mekanizmasıdır. Bu program sayesinde ailelerin maddi ihtiyaçları karşılanmakta ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kararla birlikte, bu desteklerin süresinin bir yıl daha uzatılması, aileler için büyük bir rahatlık sağlamıştır.

Aile Destek paketi, Türkiye'nin sosyal refahına katkı sağlayan önemli bir adımdır. Dar gelirli ailelerin yanı sıra, ihtiyaç sahibi olan aileler de bu destekten faydalanabilmektedir. Program kapsamında yapılan ödemeler, ailelerin hesaplarına aktarılarak nakit olarak sağlanmaktadır.

Aile Destek Paketi'nden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Aile Destek Paketi'nden faydalanmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Hane halkı kişi başı geliri asgari ücretin altında olmak

Sosyal güvencesi olmayan olmak

Engelli veya yaşlı olmak

Muhtaçlık durumu tespiti yapılmış olmak

Aile Destek Paketi'nden faydalanmak için başvurularınızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden veya il/ilçe müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Aile Destek Paketi, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için önemli bir destektir. Bu paket sayesinde ailelerin maddi ihtiyaçları karşılanmakta ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Aile Destek Paketi'nden faydalanmak için başvurularınızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden veya il/ilçe müdürlüklerine yapabilirsiniz.