Aile Destek Ödemesinde Haziran Ayına Dikkat!

Aile Destek Ödemesi ile ilgili tarihler ve miktarlar netleşti. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile ödeme alacak vatandaşlara Haziran ayı ile ilgili hatırlatma yapıldı. Mart ayına ait Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen konu ile ilgili detaylar…

Aile Destek Paketi ile ilgili olarak Mart ayında yapılacak olan ödeme tutarları her ay olduğu gibi bu ayda merak ediliyor. Mart ayına ait ödemeler başladı mı? Ödenecek tutarlar belli mi? Bakanlıktan Haziran ayı için açıklama geldi.

Mart Ayına Ait Aile Destek Paketi Ödemeleri Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Aile Destek Programı kapsamına dâhil olan Mart ayı ödemeleri 8 Mart itibari ile ödenmeye başlandığını bildirdi. Kişi başına düşen

Aylık gelir tutarına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemeleri, gelir miktarına göre değişiyor. Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelire göre ödeme tutarları şu şekilde gerçekleşiyor;

450 liranın altında olan gelir ile 1.250 TL alacak.

450 ile 911,15 TL arasında olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 lira üzeri ile 1372,30 lira altında olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 lira ile 1833,45 liradan az olanlar: 850 TL tutarında ödeme alabilecek.

Ödemeler Haziran Ayında Son Buluyor!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 850 lira ile 1 250 lira arasında değişen ödemeler 12 ay süre ile gerçekleşiyor. 12 aylık dönemin son ödemesi ise Haziran 2023 ayında yapılacak. Temmuz ayı içerisinde Haziran dönemine ait ödeme yapılarak program sonlandırılacak.

Aile Destek Programı Başvuru Şartları

Aile Destek Programına başvuruda bulunan kişinin gerçekleştirmesi gereken şartları şöyledir;