Aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemelerinin Haziran ayı içerisinde sona ermesi bekleniyordu. Asgari ücret, memur ve emekli maaş ödemelerine ne kadar zam yapılacağının belli olmasından sonra aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı, merak edilmeye başlandı. Aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı, pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı, merak edilenlerin başında geliyor. Destek ödemelerinin Haziran ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak yoğun talep dolayısıyla ödemelerin uzamasına karar verildi. Aile destek paketi ödemelerine zam yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

Aile destek paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile destek ödemelerine ilişkin zam haberi henüz gelmedi. Aile destek ödemelerinin tutarı, gelire göre değişiklik gösteriyor.

450 TL altında geliri olanlara 1250 TL ödeme yapılıyor.

Geliri 450 TL ve 911,15 TL arasında olanlara, 1100 TL tutarında ödeme veriliyor.

911,15 TL - 1372,30 TL arası geliri olan kişilere 950 TL veriliyor.

1372,30 TL - 1833,45 TL arası olanlara 850 TL verilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Aile destek programına başvurmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. Başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Mavi kart sahibi olanlar da bu programdan yararlanabiliyor.

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter bulunanlar yardımlardan yararlanamıyor. Yurt dışında çalışanlar, borçlananlar ve özel sandık kapsamında olanlar da aile destek programına katılamıyor.

Aile destek programına başvuru yapmak isteyenler, başvurularını e-Devlet üzerinden iletebilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım başvuru kısmından başvuru yapılabilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da aile destek programına başvurular yapılabilir.