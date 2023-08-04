Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine pek çok destek veriliyor. Bu destekler arasında aile destek ödemeleri de yer alıyordu. Aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ödenecek tutar, hanenin gelir durumuna göre belirleniyor. 850-1250 TL arasında ödeme yapılıyor. Söz konusu ödeme, geçen sene ihtiyaç sahiplerine yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir yıl daha aile destek ödemesi yapılmasına karar verildi.

Aile destek ödemeleri, 12 ay süreyle veriliyor. Yeni ödeme tarihleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin artıp artmadığı, merak edilen konular arasında yer alıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILDI MI?

Aile destek ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Destek ödemelerinin Ağustos ayının hangi gününde yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ağustos ayı ödemeleri, ayın 15’i itibarıyla hesaplara aktarılacak.

Aile destek ödemeleri miktarı 850-1250 TL arasında değişiyor. En fazla 12 ay süreyle ödeme alınması mümkün oluyor. Uygulamanın bu yıl içerisinde sona ermesi bekleniyordu. Ancak yapılan düzenleme ile uygulama bir yıl daha uzatıldı.

AİLE DESTEK PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Aile destek programına başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Mavi kart sahibi olanlar da bu programdan yararlanabilir.18 yaşından küçük olanlar ve yurt dışında yaşayanlar, bu desteğe başvuramaz.

Ailesinde memur, noter ve muhtar bulunan aile destek ödemelerinden yararlanamaz. Aile destek programına başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden de başvuru yapılabilir. Aile destek ödemelerine zam gelip gelmediğine dair henüz bir duyuru yapılmadı.

Aile destek ödemelerinin tutarı, hanenin gelirine göre değişiyor. 450 TL altı geliri olanlara, 1250 TL ödeme yapılıyor. 450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı geliri olanlara 1100 TL veriliyor.