Türkiye'de kötüleşen ekonomik koşullar aile birliğini tehdit etmektedir. Genç bireylerin evliliği düşünmesi giderek zorlaşırken, halihazırda evli olan ve yeterli mali kaynaklara sahip olmayanlar da ailelerini geçindirme konusunda derin endişe duymaktadır. Konunun ciddiyetinin farkında olan hükümet, artık toplumsal bir mesele haline gelen bu acil mali sorunu ele almak üzere kararlı adımlar atmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesi ve onayıyla, ihtiyaç sahibi ailelere nakit desteği sağlanacağı resmen duyurulmuştur.

Peki kimler bu destek ödemelerinden yararlanabilecek ve bu yardımları almak için ne yapmak gerekiyor? İşte tüm detaylar.

TEK ŞART BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlamak üzere tedbirler almıştır. Bu amaca ulaşmak için bakanlık önemli bir sosyal yardım programı başlattı ve şu anda başvuruları kabul ediyor. Bu girişim kapsamında, ekonomik zorluklarla karşılaşan, temel yaşam standartlarını karşılamakta zorlanan, kira ödeyemeyen, çocuklarının eğitim masraflarıyla boğuşan ve istikrarlı bir iş ve gelire sahip olmayan bireylere aylık sosyal yardım ödemeleri yapılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yardımına hak kazanmak için vatandaşlar için tek bir şart belirlemiştir: Desteğe ihtiyaç olduğunu kanıtlamak. Özellikle, hanedeki kişi başına düşen toplam aylık gelirin net asgari ücretin üçte birini, yani 3.800 TL'yi aşmaması gerekiyor.

KİŞİ SAYISINA GÖRE ÖDEME YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile desteği kapsamındaki nakit yardımlarını kapsamlı bir şekilde hesaplamaktadır. Sağlanan yardım miktarı, ailenin ortalama geliri ve çocuk sayısına göre belirlenir.

Hanede kişi başına düşen aylık gelir 450 TL'nin altında ise sağlanan yardım aylık 1.250 TL'dir. Gelir 450 TL ile 911 TL arasında ise yardım aylık 1.100 TL'dir. 911 TL ile 1.372 TL arasındaki gelirler için yardım aylık 950 TL'dir. Gelirin 1.372 TL'yi aşması halinde ise yardım aylık 850 TL'dir. Ancak bu ödemeler bu tutarlarla sınırlı değildir. Aileler ayrıca çocukları için özel olarak ek nakit desteği de almaktadır. 1-2 çocuklu aileler aylık 350 TL, 3 çocuklu aileler aylık 450 TL, 4 çocuklu aileler aylık 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu aileler ise aylık 650 TL yardım almaktadır.