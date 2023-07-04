Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında Aile Destek Ödemeleri hakkında önemli bir duyuru yaptı. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin süresinin uzatıldığını bildiren Cumhurbaşkanı, birçok vatandaşı bu konuda bilgilendirdi.

Aile Destek Programı Ne Zaman Sona Erecek?

Normal şartlar altında, Aile Destek Programı'ndan yapılan ödemelerin Haziran ayının sonunda sona ermesi planlanıyordu. Ancak son toplantıda alınan kararla, bu ödemelerin süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya dair yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Türkiye Aile Destek Programı’nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık.”

Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Her ayın 15'inde il bazında kademeli olarak yapılan Aile Destek Ödemeleri, alınan yeni kararla birlikte devam edecek. Programın ne zaman sona ereceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak gelişmeler oldukça bilgi güncellenecektir.

Aile Destek Programı Nedir?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirilmiş bir yardım programıdır. Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında yürürlükte olan bu program, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına bağlı olarak belirlenen dört farklı gelir aralığı için, aylık 850-1250 TL arasında değişen miktarda yardım sağlar.

Bu program, Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelere büyük bir yardım olmuştur ve uzatılma kararı, milyonlarca vatandaşı rahatlattı. Bu kararın, sosyal desteklerin önemini bir kez daha vurguladığı bir dönemde gelmesi, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu göstermektedir. Her türlü gelişme konusunda güncel bilgiler sağlanmaya devam edecektir.