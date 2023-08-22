Aile destek ödemeleri, ailelerin geçinmesini daha kolay hale getiriyor. Bu ödemeler sayesinde ailelere sosyal destek veriliyor. Aile destek ödemelerinin belirli bir süre için yapılmasına karar verilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile destek ödemelerinin süresi uzatıldı. Ödemeler, Ağustos’un 15’inden itibaren yapılacak.

Aile destek ödemeleri, bir yıl daha verilecek. Alınan karar gereği sürenin bir sene daha uzatılacağı belirtildi. Aile destek ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Destek ödemeleri, ailelerin daha kolay geçinmesi için veriliyor.

GELİRE GÖRE YARDIM MİKTARI DEĞİŞİYOR

Aile destek programı ödemeleri, gelir durumuna göre değişiklik gösteriyor. Geliri 450 TL’den az olanlara, 1250 TL yardım veriliyor. 450 TL’den fazla ancak 911,15 TL’den az geliri olanlara 1100 TL ödeme yapılıyor.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı gelir için ödeme tutarı 950 TL olarak belirtildi. 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL’den az gelir için 850 TL verilecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Aile destek ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru yapması gerekiyor. Başvurular kurum yetkilileri tarafından incelendikten sonra ödemelere başlanıyor. Ödemeler öncesinde ailenin maddi durumu evrak üzerinden inceleniyor. Aynı zamanda hane incelemesi de yapılabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi durumu yeterli olmayanlara yönelik farklı ödemeler yapıyor. Engelli maaşı, dul aylığı, yaşlı yardımları; bakanlık tarafından verilen yardımlar arasındadır. Yardım almak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir. E-Devlet üzerinden başvuru yapanlar, bakanlık tarafından istenen evrakları teslim etmelidir.

Aile destek ödemeleri sayesinde ailelerin geçinmesi daha kolay hale geliyor. Desteklerden yararlananların maddi durumunda iyileşme olursa yardım kesilebilir. Yardımlar, bir yıl daha uzatıldı. Gelecek yıl da uzatma olup olmayacağı hakkında bilgi bulunmuyor. Aile destek ödemeleri, PTT ya da banka hesapları üzerinden düzenli olarak yapılıyor.