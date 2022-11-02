18-55 yaş arasında olanlara TC kimlik numarasına göre 99000 TL ödeme yapıldı!

18 ile 55 yaş arasında olan vatandaşlar belirlenen şartlara uygun olmaları durumunda, 99 bin TL ödeme alabilecekler. Ekonomik sıkıntılar yüzünden bankalardan düşük faizli kredi almak isteyenler, bankaların kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşların, sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, düşük faizli krediler kullandırılmaktadır. Kredi notu uygun olması durumunda, sadece TC kimlik numarasına göre ödeme alabileceksiniz. Ziraat Bankası ve Vakıfbank başta olmak üzere, Halkbank, PTT, İş Bankası ve Garanti BBVA üzerinden de nakit desteği alınacaksınız. Ziraat Bankası ve diğer tüm kampanyalarda işlem yapacak diğer kamu bankaları uygun krediler ile birlikte diğer bankalardaki borçlarını da kapatabileceklerdir. Şimdi dilerseniz nasıl başvuru yapacağınız hakkında bilgiler verelim.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU YAPILACAK BANKALAR!

Kimlik numarası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi alacaksınız. TC kimlik numarasına göre işlem yapacak olan kişiler, banka kredi notu haricinde, banka kredi geçmişi de önemlidir. Ayrıca bankadan kredi kullanacak olan kişilerin onay alması için son iş yerinde 3-6 ay sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olması durumunda, aşağıdaki bankalar sizlere yardımcı olacaktır.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası nakit kredi almak isteyenlere hemen uygun faizlerle kredi ödemesi verilecektir. Ziraat Bankası nakit kredi almak isteyenler için, 3 ay ertelemeli kredi başvurusu banka şubelerinden kredi alabileceksiniz. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, internet üzerinden de kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Vakıfbank: Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu banka şubelerinden, internet üzerinden ve mobil uygulama üzerinden kredi alabileceksiniz. Vakıfbank nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacaktır.

Garanti BBVA: Garanti BBVA üzerinden kredi alacak sigortalı olarak çalışan vatandaşların 3 ay ertelemeli kredi için iş yerlerinde 3 ay sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Başvuru banka şubesinden yapılmaktadır. Aldığınız kredilerde ihtiyaç kredisi ile birlikte borç kapatma kredisi de kullanacaksınız.

İş Bankası: 99.000 TL iş bankası kredi başvurusu için banka şubelere gidebilirsiniz. Ayrıca bankanın İŞ CEP uygulaması üzerinden de düşük faizli ve masrafsız kredi alabileceksiniz.