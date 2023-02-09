QNB Finansbank 120.000 TL Nakit Kampanyası İle Gündeme Düştü! 2023'de Başlayan Kampanya Devam Edecek
QNB Finansbank 120.000 TL Nakit Kampanyası İle Gündeme Düştü! 2023'de Başlayan Kampanya Devam Edecek
QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşları belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri verilecek. Yapılan son kampanyada 120000 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 12 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak işlem yapacak olan QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı.
Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların kredi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu banka üzerinden yapılacak olan tüm kredi kampanyalarında diğer bankalardaki olan borçlarımızda hesaplanarak, ihtiyaç kredisiyle birlikte transfer kredisi de verilmektedir.
QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU
QNB Finansbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor bu bankanın uyguladığı politikaları geçmeniz gerekiyor. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların kredi notu yüksek olması istenmektedir. 18 yaşından büyük olan vatandaşların daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda işlemleri yapılıyor.
SMS KREDİ BAŞVURUSU
Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasını kullanarak gönderebilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 5 dakikada sonuç vermektedir. Kredi işlemlerinizi gerçekleştirerek, onay almak istiyorsanız, işlemlerinizi 5 dakika içerisinde hesaplarınızı yatırarak da kullanabilir QNB Finansbank'ın başlattığı bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Emekli olan kişiler ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 yapılır.