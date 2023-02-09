QNB Finansbank 120.000 TL Nakit Kampanyası İle Gündeme Düştü! 2023'de Başlayan Kampanya Devam Edecek

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşları belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri verilecek. Yapılan son kampanyada 120000 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 12 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak işlem yapacak olan QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların kredi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu banka üzerinden yapılacak olan tüm kredi kampanyalarında diğer bankalardaki olan borçlarımızda hesaplanarak, ihtiyaç kredisiyle birlikte transfer kredisi de verilmektedir.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor bu bankanın uyguladığı politikaları geçmeniz gerekiyor. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların kredi notu yüksek olması istenmektedir. 18 yaşından büyük olan vatandaşların daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda işlemleri yapılıyor.

SMS KREDİ BAŞVURUSU