Aile Bakanlığı Faizsiz 5-10 Bin TL Kredi Veriyor! Kimlikle Başvuru Yeterli Olacak

Pandemiden beri bir türlü şahlanamayan ülke ekonomisi, vatandaşların maddi gücünü bir hayli zorlamaya başladı. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan vatandaşlar bankalarda kuyruk oluşturdu ancak bu sefer de yüksek faiz oranları bellerini büktü. Bu nedenle devletin vereceği düşük faizli kredileri araştırmaya başladı.

Acil nakit ihtiyacım var diyenlere yardım eli uzatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bankalardan yüksek faizlerle kredi kullanmak istemeyen ya da buna maddi durumu elvermeyen vatandaşlar için bir ödünç para sistemi oluşturdu. İkraz parası olarak da tanınan bu sistemde devlet vatandaşlara neredeyse faizsiz finansal destek veriyor. Milyonlarca vatandaşın yararlanabileceği bu sistemde 10 bin liraya kadar ödünç para almak mümkün.

KİMLER ÖDÜNÇ PARA ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bakanlıktan ödünç para almak isteyen vatandaşların karşılamaları gereken bazı koşullar bulunmaktadır. İlk olarak başvuran vatandaşın herhangi bir finans kuruluşuna borcu olmamasına dikkat edilmektedir. Bununla birlikte 3 yıldır sandığa kayıtlı olması, daha önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hiç maddi destek almamış olması ve kendisine kefil olabilecek birisinin olması gerekmektedir. Söz konusu şartların hepsini sağlayan vatandaşlar ödünç para almak için başvuru yapabilir.

AİLE BAKANLIĞI ÖDÜNÇ PARA TAKSİTLERİ

Bakanlığın sağladığı ödünç para sisteminden yararlanmak için başvuru yapmış ve başvuru onayı almış vatandaşların bakanlık tarafından belirlenen taksit planlarına uyması zorunludur. Bu kapsamda vatandaşlara 5 ve 10 bin lira olarak sunulan ödünç paranın vade seçenekleri 12, 18, 24 ay olarak belirlenmiştir. Kredilere ait örnek ödeme planları bakanlığın resmi internet sitesinde yer almaktadır.

AİLE BAKANLIĞI ÖDÜNÇ PARA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödünç para sisteminden, yani ikraz parasından faydalanmak isteyen vatandaşların e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı hizmetler arasında yer alan ikraz parası başvurusu için vatandaşların bir form doldurması beklenir ve yetkili kurum kişilerin verdiği bilgileri inceleyerek ödünç para almaya hakları olup olmadığına karar verir.

İKRAZ PARASI İKİNCİ KEZ ALINABİLİR Mİ?

Kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise ikinci veya üçüncü kez ikraz parası alıp alamayacağıdır. Bu sorunun cevabı ise kişinin düzenli ödeme yapıp yapmadığına göre değişiklik gösterir. Borcunu düzenli olarak ödemeyen kişilere bir daha ödünç para verilmezken, ödemelerini düzenli yapan vatandaşlar yeniden ikraz parası almak için başvuru yapabilirler.

BAKANLIKTAN ALINAN ÖDÜNÇ PARA BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara sağladığı ödünç paranın taksit ödemelerinin banka kredileri gibi düzenli ödenmesi gerekmektedir. Aylık taksitlerini ödemeyen kişilerin maaşından 1 aylık taksit tutarı kesintiye uğratılacaktır. Bunun yanı sıra bakanlık tarafından taksit ödemelerinin gecikmesinden dolayı yasal işlem başlatılacaktır. Yasal işlemlere maruz kalmamak için ödemelerinizi günü gününe yapmanız büyük önem taşımaktadır.