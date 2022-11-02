Aile Bakanlığı 2000 TL Nakit Para Ödemesi Yapıyor! Başvuruları Kaçırmayın

Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir çok yardım programıyla nakit para desteği sağlamayı sürdüren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şimdi de parasal durumu iyi olmayan kişilere 2.000 TL para yardımı sağlıyor. Aile Bakanlığı'ndan 2 bin TL sosyal yardım ödemesine dair tüm detaylar haberimizde sizlerle...

Daha öncede bir zaman içerisine Bakanlık tarafınca uygulamaya başlatılan ödünç para sistemi bugünler içerisinde tekrar gündeme geldi. Devlet ihtiyaç sahibi olan yurttaşlara esasında faizsiz ve masrafsız bir biçimde 2.000 TL borç para sağlayacak. Vatandaş alacak olduğu bu parayı acil bir şekilde gereklilik duyduğu ihtiyaçlarını gidererek ve devamında vadesi geldiği zaman bu borçlarını devlete geri ödeyecektir.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI SİSTEMİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan ödünç para sistemi bakanlık tarafından açılmış olan yardım programlarından bir tanesidir. Bu programla birlikte havuzda biriken birikimler ihtiyaç sahibi ailelere zamanlanan sürelerde borç para şeklinde verilecek, yardım almakta olan vatandaş daha sonra ekonomik durumu rahatladığında almış olduğu parayı geri ödemekle devlete karşı yükümlü tutulacaktır.

DEVLETTEN ÖDÜNÇ PARA DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

- Başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların devlete ya da bankalara bir borcu bulunmaması,

- İlk kez borç almak için müracaat da bulunması,

- Alacak olduğu borca tekabül edecek biçimde iki kefil gösterebilmesi,

- Talep formunu tam ve eksiksiz bir biçimde doldurması,

- Aldığı borcu devlete karşı geri ödeyecek aylık gelire sahip olması ve ödeme noktasında risk grubu içerisinde yer almaması şartları mevcuttur.

Özellikle de son zamanlarda covid-19 salgını sebebiyle yurttaşların paraya olan ihtiyacı artarken bakanlığın sunduğu kampanya bankalardan kredi kullanmakta zorlanan vatandaşlara umut ışığı oluyor.

Vatandaş devletten faizsiz bir şekilde borçlanacak ve aynı zamanda acil nakit para ihtiyacını tamamlamasının ardından belirlenen tarih boyunca almış olduğu bu borç miktarını sisteme geri verecektir. Bu sonuçla havuzda ihtiyaç sahipleri noktasında devamlı bir nakit para birikimi bulunacaktır.

ÖDÜNÇ PARA VERME KONUSUNA YÖNELİK KANUN HÜKMÜNDE OLAN KARARNAME!

Ödünç para sistemi hakkında ayrıntılı açıklamalar yapan bakanlık, bu yardım kararını Merkez Yönetim Kurulu Yardım Yönergesi'nin 8. maddesine göre aldıklarını ifade etti. Bu açıklamalar neticesinde birçok alanda bu ödemeleri gerçekleştirecek olan bakanlık, TOKİ ve Belediye konut projelerinde ödemesi bulunan kişilere bu ödemeleri yapacaklarını söyledi. Ödünç para uygulaması haricinde duyurulan bu ödemelere Konut Edindirme Yardımı ismi verildi. Diğer bir taraftan herhangi bir sıra dışı durum anında konut onarım yardımı da kişilere sağlanacak.

Bu yardımlar kapsamında ödenecek olan tutarlar şu şekilde;

- Konut kredisi yardımı alan bireylere 18.000 TL'ye karşılık 14.400 TL yardım sağlanacaktır.

- Konut onarım yardımı alan bireylere 10.000 TL net, 11.208 brüt ödeme yapılacaktır.