Aile Bakanlığı 15 Bin Türk Lirası Destek Ödemesini Duyurdu

Aile Bakanlığı açıklama yaparak sosyal destek ödemesi ayrıntılarını bildirdi. Aile destek ödemesi adı altında ihtiyaç sahibi ailelere destek yapılacağı ve toplamda bu miktarın 15 bin Türk lirası olduğu belirtildi. Aile yardımı programında aylık ödemelerin ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay taksitle ödendiği öğrenildi. Bu bağlamda, aile destek ödemesi hane halkının toplam gelirinin yüzdesine bağlı olarak farklı miktarlarda ödenmektedir.

Maksimum olarak aylık 1.250 Türk lirası ödeme yapılacağı ifade edildi. Ancak ihtiyaç sahibi bir aile bu destek ödemesinden 12 ay boyunca faydalanırsa toplam 15 bin Türk lirası tutarında destek ödemesi almış olacak. Aile destek ödemesinden yararlanmak isteyen ailelerin e-Devlet’ten veya SYDV üzerinden başvuru talebi oluşturabileceği vurgulandı. Her aileden en az bir kişinin başvuru yapması da tavsiyeler arasında yer aldı.

Aile Destek Ödemesinden Faydalanmak İsteyenler için Şartlar Nelerdir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aile destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada başvurunun kabul edilmesine engel olacak şartları ve kimlerin başvuru yapamayacağı konularına da yer verdi. Türk vatandaşı olmayan, mavi kart sahibi olan, yurt dışında yaşayan, 18 yaşından küçük olan, evinde memur, noter ve muhtar olarak görev yapan veya yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında bulunarak yararlanan kişi veya kişilerin bulunması gibi durumlarda aile destek ödemesi için başvuru yapan şahısların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı da açıklandı.

Aile Destek Ödemesinin Detayları

Başvuru değerlendirme süreci sonunda uygun hanelere verilen destek miktarının, kişi başına aylık hane geliri de dahil olmak üzere gelir kategorisine göre belirlendiği tespit edildi. Bu konuda ikramiyeler ailenin gelir miktarına göre ödenmektedir. Buna göre hane geliri aylık 450 TL ve altı olduğunda 1.250 lira, 450 TL üzeri için 11,15 TL ve altı 1.100 lira, 911,15 TL üzeri için 1372,30 TL ve altı 950 lira ve 1372,30 TL üzeri için 2.835,60 TL’den az 850 lira aile destek politikası kapsamında ödeme yapılacağı belirtildi. Bu ödemeden faydalanan kişilerin hesaplarına 12 ay boyunca toplam 15 bin lira aktarılacak.