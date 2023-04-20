SON DAKİKA: Memurlar ve Emeklilere Müjdeyi Verdi Yeni Zamlar İçin Beklenen Tarih Geldi

Kamu işçilerinin ısrarla süren ve beklenen zam pazarlığı devam ederken bir yandan da memur ve emeklileri ilgilendiren yeni gelişmeler yaşandı.

1 Mayıs gelmeden masaya yatırılan ve ısrarla talep edilen zamların müjdesi sonunda geldi! Mayıs öncesinde süreç devam ederken, toplu sözleşme zammı süresinin tamamlanması ve yaşanan gelişmelerin yayınlanması da beklenen gelişmeler arasında yerini aldı.

Memur ve Emeklilerin Gözü Bu Haberde

Yaklaşık olarak, 6 milyon memur ve memur emeklisine yeni gündemde olan ve mayıs öncesi yapılacak zam oranlarının belirleneceği tarih yaklaştı.

2024-2025 sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos'ta başlaması da heyecanla bekleniyor. Kamu işçilerinin yeni iş sözleşmesi ve aynı zamanda yeni dönem memurların sözleşmesinin yer aldığı başlıca maddeler de kararlarla birlikte yayınlanıyor. Memur ve memur emeklisinin zam süreçlerinin bu denli merak edilmesi de bir gündem oluşturmuştu.

Memur ve başlıca memur emeklileri kararlarının yer aldığı ve düzenlendiği sözleşme üzerine özel sektörde de ayrıca imzalanacak sözleşmelerin hepsinin ayrı ayrı bir listede yer alacağı da konuşuluyor. Zam ve yeni dönem maaşlarının çerçevelerinin ve miktarlarının da belirlenmesi açısından bu süreç önem taşıyor.

700 bin civarında bulunan ve işçiyi ilgilendiren 2022-2023 yılı bütçe ve toplu iş sözleşmeleri yeni görüşmesinde oldukça merak edilen bu süreç devam ederken, memur ve memur emeklileri de aynı heyecanı yaşamaya devam ediyor. Sosyal yardım amacıyla da düzenlenen bu genelge toplantısında ayrıca işçi, memur ve emekliyi ilgilendiren adımların da atılacağı aynı zamanda oldukça geniş bir kitleyi ilgilendiren ödeme kadrosunun da tamamlanacağı söz konusu olmaya devam ediyor.

1 Mayıs sürecinden önce belli olacak yeni zam listesinin yayınlanma tarihinin oldukça ilgi gördüğü ortaya çıkıyor. 2022-2023 geniş kapsamlı ödeme yöntemlerinin açıklanacağı tarihin 1 Mayıs öncesinde yapılacağı açıklandı. Memur ve memur emeklisinin gözü 1 Mayıs öncesi belirlenmeye hazırlanan zam tablosunda…