Keşmir'de Hac Ziyaretinde Meydana Gelen Selde Çok Sayıda Kişi Öldü

Yetkililer, Hindistan'ın yönettiği Keşmir'deki Amarnath mağara tapınağına yıllık Hindu hac ziyareti sırasında ani yağmurların tetiklediği ani sellerin ardından en az 16 kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin kaybolduğunu söyledi.

Yetkililer, Cuma günü Hindular tarafından saygı duyulan dağ mağarasının yakınında meydana gelen bulut patlamasının bir vadiden aşağı bir su duvarı gönderdiğini ve yaklaşık iki düzine kampı ve iki derme çatma mutfağı süpürdüğünü söyledi.

Yağmur yağdığında tahminen 10.000 kişi dağlarda kamp kurmuştu. Bölgenin afet yönetimi departmanı, acil durum görevlilerinin birkaç kayıp kişiyi aradığını söyledi.

Eyalet afet müdahale kurumundan bir yetkili, "Şu ana kadar 16 ceset bulduk ve en az 40 kişi kayıp" dedi.

Yetkili, medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla "Güvenlik güçleri ve tüm kurtarma ekipleri kayıp ve yaralıları arıyor" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda olaydan "üzüntülendiğini" söyleyerek başsağlığı diledi.

Amarnath hac 30 Haziran'da başladı ve on binlerce hacı, Hinduların, Hindu yıkım ve yenilenme tanrısı Shiva'nın bir enkarnasyonu olarak, doğal olarak oluşan bir buz dikiti olan Lingam'a ibadet ettiği mağara tapınağını zaten ziyaret etti.

45 güne kadar süren hac yolculuğuna Hindistan'ın dört bir yanından yüz binlerce Hindu katılıyor.

Yetkililer, önümüzdeki 43 gün boyunca 3.900 metre (12.800 fit) yükseklikteki hac yolculuğuna yaklaşık bir milyon insanın katılmasını bekliyorlardı. Korona virüs pandemisinin ortasında iki yıl boyunca geçit töreni yapılmadı .

İbadet edenler, karlı zirvelere bakan ormanlık dağ geçitleri boyunca iki rota boyunca mağaraya giderler: güneydeki tepe tatil beldesi Pahalgam üzerinden üç gün süren geleneksel bir yol veya kuzeydoğu Baltal'da bir günlük bir gezi. Bazıları da hızlı ziyaretler yapmak için helikopter hizmetlerini kullanıyor.

Buzlu dağlarda yolculuk sırasında yorgunluk ve sert hava koşullarına maruz kalma nedeniyle geçmişte yüzlerce hacı öldü. 1996'da binlerce insan, trekkingleri sırasında tuhaf bir kar fırtınasına yakalandı ve 250'den fazla ölüme yol açtı.

Hac, Hinduların Shiva'yı andığına ve evrenin yaratılışının sırrını açığa vurduğuna inandıkları bir dolunay gecesi olan 11 Ağustos'ta sona eriyor.