Afganistan'ın Kırsal Kesiminde Bir Aile Taliban Yönetimini Memnuniyetle Karşılıyor

Yeri bir kilim kaplamıştı ve en az iki fit kalınlığındaki duvarlar boyunca minderler uzanıyordu. Birkaç hazine sergilendi. Yarım düzine minik renkli cam şişenin olduğu küçük bir dolap. Ancak aile fakir ve sahip oldukları her şey savaşın son 20 yılında yok edildi veya yağmalandı.

Ev, sıcak güneşten ve dışarıdaki tozlu havadan bir sığınaktı. Helmand eyaleti Marjah'da savaş alanı haline gelen tarlalardaki tüm aile yerleşimleri gibi, yüksek kerpiç duvarlarla çevriliydi. Duvarların içinde, Shamsullah'ın dışarıdaki tarlalardan aldığı balyaya eklenmek üzere birkaç kabarık pamuk daha toplamaya hazırdılar.

Şemsullah, annesi Goljuma'yı getirdi. 65 yaşında olduğunu söyledi. Başını ve vücudunu dizlerine kadar kapatan uzun bir şala sarınmış, dışarıyı görebilmek için küçük bir boşluk bırakmıştı.

Bazen bir gözün parıltısını ve bir burun köprüsünü yakaladım. Goljuma'nın sesi, üzüntü dolu bir yaşamdan ve hayatını mahveden ve en büyük dört oğlunu öldüren bir savaştan bahsederken güçlüydü. En küçüğü olan Şemsullah bir tek kaldı. 24 yaşındaydı ama yüzü 10 yaş büyüktü.

Goljuma'nın 11 yıl önce ölen ilk oğlu Zia Ul Huq'du. O, Taliban için bir savaşçıydı. "Oğlum, Amerikalıların İslam'ı ve Afganistan'ı yok etmek istediğini anladığı için Taliban'a katıldı" dedi.

Diğer üç oğul 2014'te birkaç ay içinde öldü. Quadratallah bir hava saldırısında öldürüldü. Diğer iki kardeş Hayatullah ve Aminullah, polisin aile evine düzenlediği baskında tutuklandı. Şemsullah, kardeşlerinin öldürüldükleri orduya katılmaya zorlandıklarını söyledi. Hayatta kalan tek kişi olarak Shamsullah, Tanrı'nın ailenin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi.

"Hiç bir elinde beş karpuzu dengelemeye çalıştın mı? Benim için böyle" dedi. Görevleri arasında, Taliban savaşçısı olan en büyük kardeşi Zia'nın dul eşinin refahını sağlamak yer alıyor.

Şemsullah, "Kardeşlerimi özlüyorum" dedi. "En büyük ağabeyimin karısı, bir sonraki kardeşim öldüğünde onunla evlendi. O öldürüldüğünde, bir sonraki kardeşim onunla evlendi. O öldürüldüğünde dördüncü kardeşim onunla evlendi. O öldürüldüğünde ben onunla evlendim."

2010 yılında, Marjah, Başkan Barack Obama tarafından sipariş edilen ABD askeri "dalgalanmasının" ilk sabit parça operasyonu olarak seçildi. Buradaki fikir, takviye kuvvetlerinin savaşın gidişatını Kabil'deki hükümet ve onu ayakta tutan Amerikan, İngiliz ve diğer müttefik kuvvetler lehine kesin olarak değiştirecek darbeler vuracağıydı.

ABD askeri basın açıklamasında o yılki bir ABD askeri basın açıklaması, "Taliban'ı dışarı ittiğimizde, önümüzde parlak bir gelecekten başka bir şey yok: iyi okullar, iyi sağlık klinikleri, serbest akan bir pazar" dedi.