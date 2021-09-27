Almanya Seçimleri: Merkez Sol, Merkel'in Partisine Karşı Galibiyet İddiasında Bulundu

SPD lideri Olaf Scholz, hükümet kurma konusunda net bir yetkiye sahip olduğunu söylerken, muhafazakar rakibi Armin Laschet savaşmaya kararlılığını sürdürüyor. İki parti yıllardır birlikte yönetiyor.

Ancak Bay Scholz, Yeşiller ve liberallerle yeni bir koalisyonun zamanının geldiğini söylüyor. Ön sonuçlar, partisine, şimdiye kadarki en kötü performanslarını yaşayan muhafazakarlar karşısında dar bir seçim zaferi verdi.

Buna rağmen, Bay Laschet partisinin kendisine koalisyon ortaklarıyla müzakerelere girmesi için destek verdiğini ve Almanya'yı potansiyel olarak uzun süreli bir güç mücadelesine ittiğini söyledi Yeşiller ve iş dünyası yanlısı Hür Demokrat Parti (FDP), iklim değişikliğinin hakim olduğu bir seçimde ve bununla nasıl başa çıkılacağına dair farklı önerilerle 30'ların altındakilerden en fazla desteği aldı. Yeşiller, hırslarının çok altında olmasına rağmen, oyların neredeyse 'ini alarak tarih yazdılar.

İki büyük partinin - Bay Scholz'un SPD'si ve rakibinin muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) savaş sonrası egemenliğine son veren, yılların en çekişmeli yarışıydı.

Merkel Şimdilik Yerinde

Çıkış anketleri ölü bir hava öngördü, ancak bu seçim baştan tahmin edilemezdi ve sonuç asla hikayenin sonu olmayacaktı. Birincisi, giden başbakan koalisyon kurulana kadar hiçbir yere gitmiyor ve bunun Noel'e kadar beklemesi gerekebilir.

Ana partiler, Almanya Ocak ayında G7 uluslar grubunun liderliğini devralana kadar yeni bir hükümetin kurulmasını istiyor. Bir sonraki başbakanın görevi, iklim değişikliğinin seçmenlerin gündeminin başında yer aldığı, önümüzdeki dört yıl boyunca Avrupa'nın önde gelen ekonomisine liderlik etmek.

Bay Scholz'un SPD destekçileri onu coşkuyla karşıladılar, ancak ancak daha sonra partisi öne geçtiğinde, televizyon izleyicilerine seçmenlerin kendisine "Almanya için iyi, pragmatik bir hükümet" kurma görevini verdiğini söyledi.

Pazartesi günü yaptığı konuşmada, yükselişte olan üç parti olduğunu söyledi - partisi, Yeşiller ve liberaller - ve muhafazakarların geri adım atma zamanının geldiğini söyledi. İngilizce olarak, "Almanya'daki insanların muhalefette Hıristiyan Demokrat Birliği istediğini düşünüyorum. Şimdi onların sonucu, seçimde kararlaştırdıkları şey bu" dedi.

Muhafazakar rakibi, bunun "aritmetik çoğunluk" elde etmekle değil, bir koalisyon oluşturmakla ilgili olduğunu öne sürerek araya girdi. Başka bir deyişle, kazanan hepsini almaz.

Pazartesi günü, Bay Laschet, "bu seçimden net bir hükümet kurma yetkisine sahip hiçbir parti çıkmadı" dedi. CDU/CSU ittifakının favori koalisyon ortakları olan liberal FDP ve Yeşiller ile "keşif görüşmelerine" liderlik edeceğini söyledi.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak Pazartesi günü erken saatlerde mağlubiyetin üzerine gitmedi ancak meselenin bu olmadığını söyledi: "Sonuçta soru şu olacak: Gelecek için gerçek bir proje yaratabilir misiniz?"