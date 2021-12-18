Afganistan'ın Düşen Para Birimi Ekonomik Krizi Artırıyor

Afganistan'ın para biriminin değeri düşüyor, zaten şiddetli olan ekonomik krizi daha da kötüleştiriyor ve nüfusun yarısından fazlasının zaten yeterince yiyecek bulamadığı bir ülkede yoksulluğu derinleştiriyor.

Afgan, bu hafta başında bir gün içinde ABD doları karşısında değerinin yüzde 11'inden fazlasını kaybetti, ancak biraz toparlanmadan önce. Ancak piyasa dalgalı olmaya devam ediyor ve devalüasyon şimdiden Afganları etkiliyor.

Afganistan'ın ekonomisi, uluslararası toplum Afganistan'ın yurtdışındaki milyarlarca dolar değerindeki varlığını dondurduğunda ve Taliban'ın Ağustos ortasında kaotik bir ABD ve NATO birliklerinin geri çekilmesi sırasında iktidarı ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan tüm uluslararası fonları durdurduğunda zaten sorunluydu. Sonuçlar, büyük ölçüde dış yardıma bağımlı bir ülke için korkunç oldu.

Afganistan'ın da 23 Ağustos'ta Uluslararası Para Fonu'ndan yaklaşık 450 milyon dolara erişmesi planlanmıştı, ancak IMF, ülkenin yeni yöneticileri hakkında "netlik eksikliği" nedeniyle serbest bırakılmasını engelledi. O zamandan beri, uluslararası elçiler yaklaşmakta olan bir ekonomik çöküş ve insani felaket konusunda uyardılar.

Afganistan'ın batısındaki Herat kentindeki ana alışveriş caddesinde pirinç, fasulye ve bakliyat gibi temel gıda maddelerini satan 28 yaşındaki dükkan sahibi Sayed Umid, "İnsanların hiç parası yok ve fiyatlar yükseldi" dedi.

"Bu sabahtan beri tek bir müşterim olmadı," dedi. Dükkanını ve ev masraflarını ödemek için kira ile, artık bir araya gelemeyeceğinden endişe ediyor.

Afganistan merkez bankasının eski başkan vekili Khan Afzal Hadawal, Taliban'a yönelik yaptırımların ve Afganistan'ın rezerv fonlarının dondurulmasının “ülkenin yardıma bağımlı ekonomisini tam bir ekonomik çöküşün eşiğine getirdiğini ve para biriminin tarihi değer kaybına yol açtığını” söyledi.

Kalkınma ajansları, bağışçılar, uluslararası toplum, ABD, bunların hepsi bu krizde yardımcı olmalı” dedi. "Uluslararası toplumun endişelerini anlıyoruz, ancak krizi yönetmeye ve Afgan halkına yardım etmeye yardımcı olabilecek mekanizmalar var."

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına göre, Afganistan'ın 38 milyon insanının 22,8 milyonu halihazırda akut gıda kıtlığıyla karşı karşıya ve ülkedeki yetersiz beslenme artıyor. Koronavirüs pandemisi, şiddetli kuraklık ve Taliban'ın devralması birçok kişiyi işsiz bıraktı ve para biriminin kayan değeri gıda fiyatlarını yukarı çekiyor.

Esnaf Cafer Ağa, büyük bir yemeklik yağ kabının fiyatının üç ay önce yaklaşık 700 Afgan (o zamanlar yaklaşık 8 dolar) olduğunu, ancak şimdi yaklaşık 1.800 Afgan (yaklaşık 18 dolar) olduğunu söyledi.

“İşim sıfıra düştü” dedi. “İnsanların parası olmadığı için satmıyorum… Geleceğe dair hiçbir umudumuz yok.”

Herat Para Borsası piyasasının kargaşasında, tüccarlar, fiyatları haykırarak ve tomarlarca nakit sallayarak kalabalığın arasında itişip kakışırken, cep telefonlarında sürekli değişen döviz kurunu çılgınca kontrol ediyorlar. Taser kullanan bir muhafız, girişi ezilmeden uzak tutar, keskin tıklamalarının sesi, para değiştiricileri borsaya koşturmaya yetecek kadar.