Hindistan’da Kurtarma Ekipleri Şiddetli Yağıştan Sonra Hayatta Kalanları Arıyor

Kıyı kesimlerinde rekor düzeyde yağış rapor edilirken, on binlerce insan etkilenen bölgelerden uzaklaştırıldı.

Goa ve Maharashtra eyaletleri kötü etkilendi ve birçoğunun Mumbai finans merkezi yakınında kaybolmasından korkuldu.

Maharashtra'da en az 136 kişi öldü, komşu Goa'da yüzlerce ev hasar gördü.

Sel baskınına birçok faktör katkıda bulunur, ancak uzmanlar, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin aşırı yağış olasılığını artırdığını söylüyor.

Şiddetli yağmurlar ve sel, son haftalarda Batı Avrupa'yı ve Çin'in bazı bölgelerini de vurdu, Kuzey Amerika ise kavurucu sıcak hava dalgalarıyla boğuştu.

Hindistan'da muson mevsimi her yıl Haziran'dan Eylül'e kadar sürer.

Kurtarma ekipleri etkilenen sakinlere ulaşmak için mücadele etti. Toprak kaymaları, Mumbai ve Goa arasındaki ana otoyol da dahil olmak üzere yolları kapattı ve yetkililer helikopterler, dalgıçlar ve deniz kurtarma ekipleri görevlendirdi.

Goa Baş Bakanı Pramod Sawant, selin on yılların en kötüsü olduğunu ve "yaygın hasara" neden olduğunu söyledi.

Maharashtra eyaletinde, büyük nehirler bankalarını patlatma riskiyle karşı karşıya. Eyalette şu ana kadar 90 bin kişi tahliye edildi.

Mumbai'nin güneydoğusundaki Taliye köyünde toprak kaymaları evlerinin çoğunu yerle bir etti. Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, orada en az 42 kişinin öldüğünü söyledi.

Maharashtra'nın başbakanı Udhav Thackeray Cumartesi günü Taliye'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki birkaç gün boyunca yoğun yağışların şehri kırıp geçirmeye devam edeceğini söylüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, can kaybından "ıstırap çektiğini" söyledi.

Maharashtra'da şiddetli yağışlar nedeniyle durum yakından izleniyor ve etkilenenlere yardım sağlanıyor" dedi.

Cuma günü Hintli yetkililer, ölümlerin çoğunun iki bölgede toprak kayması ve selden kaynaklandığını söyledi.

Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'nin güneydoğusundaki Taliye köyünde toprak kayması meydana geldi. Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, orada en az 42 kişinin öldüğünü söyledi.

Eyalet Başbakanı Udhav Thackeray Cumartesi günü Taliye'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

Thackeray Cuma günü acil bir toplantı yaptı ve yetkililerden etkilenenlere yardım etmelerini istedi.

Yetkili makamların, taşma tehdidi olan barajlardan su saldıkları için insanları savunmasız bölgelerden tahliye ettiklerini söyledi.

Hint donanması ve afet yetkilileri, kıyı bölgelerindeki kurtarma operasyonlarına yardım etmek için gönderildi. Bir sahil ilçesi, bölgedeki köprüler ve seyyar kulelerin çökmesi sonucu tamamen trafiğe kapatıldı. Yetkililer, helikopterlerdeki kurtarma ekiplerinin onları görebilmesi için mahsur kalanlardan çatılara çıkmalarını istedi.

Mumbai'de Cuma günü bir konut binasının çökmesi sonucu iki kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Tren seferleri durduruldu ve şehrin alçak bölgeleri sel bölgelerine dönüştü.