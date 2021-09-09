Afganistan: Taliban ile İlişki Kurmanın Zamanı Geldi

İngiltere yakın gelecekte Taliban'ı Afganistan hükümeti olarak tanıma niyetinde değil, ancak tahliye edilenlerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere bir dizi acil meselede İslamcı grupla doğrudan temasa başlayacak.

Bölgeye yaptığı bir ziyaret sırasında Doha'da konuşan dışişleri bakanı, "yeni gerçekliğe uyum sağlamaya" ve iktidarı ele geçirdikten sonra Taliban ile bir diyaloga başlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dominic Raab, Taliban'ın Afganistan'da yeni bir hükümet kurmaya ve en üst düzey dini liderleri Hibatullah Ahundzada'yı ülkenin en yüksek otoritesi olarak atamaya hazırlanırken İngiltere'nin konumunu belirtti.

Afgan krizini ele alış biçimiyle ilgili olarak ülkesinde şiddetli kınamayla karşı karşıya kalan dışişleri bakanı, uluslararası toplum militan grubun olağanüstü zaferi ve zorluklarla başa çıkmak için bir strateji bulmaya çalışırken Birleşik Krallık'ın ileriye dönük bir rol oynadığını göstermeye çalıştı.

Raab, sekiz yıldır Taliban'ın siyasi ofisine ev sahipliği yapan ve Afganistan'da yaşananlarla ilgili olarak hızla diplomatik merkez haline gelen Katar'ın dışişleri bakanı ile bir araya geldi. ABD ve İngiltere, Kabil büyükelçiliklerini Doha'ya devretti ve diğer devletlerin de bunu takip etmesi bekleniyor.

Pakistan'ın yanında seyahat edecek olan Bay Raab, İngiltere'nin Taliban üzerinde "maksimum ılımlılık etkisi yaratmak" için bölgesel bir koalisyon kurmaya çalıştığını söyledi ve Katar'ı koalisyonda "etkili bir oyuncu" olarak övdü.

Boris Johnson hükümeti, İngiltere'ye sığınma hakkı olan birçok insanı Afganistan'da kapana kıstırdığı için şiddetle saldırıya uğradı ve dışişleri bakanı, onlar için güvenli geçişin bir öncelik olduğunu kabul etti.

Birçoğu saklanmak zorunda kalan İslamcıların geride bırakılmasından dolayı tehlikede olanlar hakkında herhangi bir kişisel suçluluk hissedip hissetmediği sorulduğunda, Bay Raab, İngiltere'nin son iki hafta içinde yaklaşık 15.000 kişiyi havadan kaldırdığını söyledi.

Dışişleri bakanına ayrıca, Kabil'deki İngiliz büyükelçiliğinde çalışan gardiyanlar da dahil olmak üzere müteahhitlerin akıbeti de soruldu. İngiltere'ye gidebilmeleri gerektiğine inananlara karşı bir sorumluluk duygusu olduğunu söyledi, ancak bu insanlara yardım etmek için neler yapıldığına dair hiçbir ayrıntı vermedi.

Raab gazetecilere verdiği demeçte, Taliban'ın insanların gitmesine izin verme konusundaki davranışının meşruiyetlerini sağlamada kilit bir nokta olacağını söyledi ve gruba mesajları iletmek için kanallar oluşturmanın hayati olduğunu da sözlerine ekledi.