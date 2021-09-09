Norveç'te Bulunan Kayıp Antik Mezopotamya Eserleri Hazinesi

Norveç polisi, Irak makamları tarafından kayıp olduğu bildirilen çok sayıda arkeolojik eserin Oslo'da ele geçirildiğini söyledi. Nesnelerin eski Mezopotamya'dan çivi yazılı tabletler olduğu tahmin ediliyor ve güneydoğu Norveç'te bir koleksiyoncu evinde yapılan arama sırasında ele geçirildi. Bir polis sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, çok sayıda tanığın sorgulandığını ancak herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi.

Norveç Ulusal Ekonomik ve Çevresel Suçları Soruşturma ve Kovuşturma Kurumu (Oekokrim) tarafından yapılan açıklamada, "Toplamda, küresel kültürel miras için önemli olan yaklaşık 100 nesneye el konuldu" denildi.

"Şimdi, orijinalliklerini belirlemek ve mümkünse kökenlerini belirlemek için uzmanlar tarafından inceleniyorlar." Polis, eserlerin Norveç'e nasıl ve ne zaman ulaştığı konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi. Bunlar, Irak makamlarından Norveç Kültür Bakanlığı'na iade talebine tabidir.

Savcı Maria Bache Dahl, Agence-France-Presse'ye verdiği demeçte, "Bir iade prosedürü başlatıldı, ancak bu nesnelerin kökenini ve gerçekliğini belirlemek için önce bir uzman incelemesi yapılmalı ve Irak makamlarının taleplerini belgelendirmesi gerekiyor" dedi. Bu ayın başlarında, ABD ve diğer ülkelerden toplanan 17.000'den fazla yağmalanmış antik eser, ülkenin "tarihinin en büyük toparlanması" olarak tanımlanan Irak'a teslim edildi.

4.000 yıl öncesine tarihlenen eski Mezopotamya'ya ait eserlerin çoğu, büyük tahta sandıklar içinde Kültür Bakanlığı'na teslim edildi. Birkaç tanesi sergilendi, ancak bakanlık en önemli parçaların incelenip daha sonra Irak Ulusal Müzesi'nde halka sergileneceğini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kadhimi ile düzenlediği ortak konferansta konuşan Kültür Bakanı Hasan Nadhim, gazetecilere şunları söyledi: "Bu konuda daha yapılacak çok iş var. Hala ülke dışına kaçırılan binlerce Iraklı eser var” dedi.

Irak'ın eski eserleri, 2003 ABD liderliğindeki işgalden bu yana onlarca yıl süren savaş ve istikrarsızlık boyunca yağmalandı. Irak hükümeti o zamandan beri yağmalanan antikaları yavaş yavaş geri alıyor. Ancak, ülke genelindeki arkeolojik alanlar, kaynak yetersizliği nedeniyle ihmal edilmeye devam ediyor. Irak, birçok eski uygarlığa ev sahipliği yapan eski Mezopotamya bölgesidir. Çivi yazısı, antik Sümerler tarafından geliştirilen dünyanın en eski yazı sistemlerinden biri olarak kabul edilir.