11 Haneli TC Kimlik Numarasına 11.000 TL Ödeme Yapan Bankalar Listesi Hazırlandı!

Tc Kimlik numaranız üzerinden 11.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için banka şubeleri üzerinden ve bankadan uzaktan, kredi başvuru yöntemlerini kullandırılarak kredi imkanı sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi imkanı verilmektedir. 3 ay ertelemeli, toplamda 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların acil ihtiyaçları olması durumunda kredilerini aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırılabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda bankaların düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanlarından faydalanmaları mümkündür.

Tc kimlik numarası üzerinden, Finansbank aracılığı ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

TC Kimlik numarası üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile SMS atarak, Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyası duyurusu sonrasında başvurularını yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda hemen onaylı kredi kullanacağı haberi geldi. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu banka üzerinden yapılan kredi başvurusuna hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra onay alırsanız, banka şubesine gitmenize gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden de bu krediyi kullanmanız mümkün olmaktadır. Mobil uygulama üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredisinde banka şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyen kişilerin banka hesabı olması ve hesapları üzerinden internet şifresi alarak mobil uygulamaya giriş yapması gerekmektedir.

Akbank Nakit Kampanyası Başvuru

Tc kimlik numarası üzerinden bu yapılan kredi notu sorgulaması sonrasında 1300 ve üzerinde kredi puanı olan ve bankalardan kredi onayı alamayan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce banka kredi puanınızı sorgulamasını da direkt uygulaması üzerinden yapmanız mümkündür. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunda 50000 TL'ye kadar sizlere kredi onayı verilmektedir. Gelir belgesiz olarak almış olduğunuz kredi onayı ile birlikte sizlere hemen sonuç verileri ve onaylanan tutar, hesabınıza yatar.