Afgan Şehirlerini Sarsan Patlamalarda En Az 16 Kişi Öldü

İki Afgan kentindeki bombalı saldırılarda, 12'si Belh vilayetindeki Mezar-ı Şerif'te IŞİD (IŞİD) grubu tarafından üstlenilen bir Şii camisinde olmak üzere en az 16 kişi öldü.

Perşembe günü Mezar-ı Şerif'teki Seh Dokan camisinde meydana gelen patlamada on iki kişi öldü ve 32'si ciddi durumda olmak üzere 58 kişi yaralandı.

Belh eyaleti halk sağlığı departmanı sözcüsü Ahmad Zia Zindani, "Kan ve korku her yerde" dedi.

Zindani, hastanede akrabalarından haber ararken "insanlar çığlık atıyordu" dedi.

"Birçok sakin de kan bağışında bulunmaya geliyordu" dedi.

Polis sözcüsü Obaidullah Abedi, Kunduz'da Taliban hükümeti için çalışan tamircileri taşıyan bir aracı hedef alan bisiklete gizlenmiş bir bomba nedeniyle en az dört kişinin öldüğünü ve 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü, yol kenarındaki patlamanın bir askeri mekanikçi minibüsünü hedef aldığını ve okul öğrencilerinin yaralılar arasında olduğunu söyledi.

Kabil'de yol kenarındaki bir başka patlamada da aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi.

Afganistan'daki bombalamaların sayısı, Taliban'ın Ağustos ayında iktidara dönmesinden bu yana azaldı, ancak IŞİD, Perşembe günü Seh Dokan camisinin bombalanması da dahil olmak üzere birçok saldırı düzenledi.

IŞİD yaptığı açıklamada, "Halifeliğin askerleri, caminin içinde bubi tuzaklı bir çanta almayı başardı" dedi ve ibadet edenlerle dolup taştıktan sonra uzaktan patlattı.

Salı günü, Kabil'in bir Şii mahallesindeki bir okulun dışında meydana gelen iki patlamada en az altı kişi öldü ve 25 kişi yaralandı.

Hiçbir grup bu saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Taliban yetkilileri, güçlerinin IŞİD'i yendiği konusunda ısrar ediyor, ancak analistler grubun kilit bir güvenlik sorunu olmaya devam ettiğini söylüyor.

BM'nin Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, saldırıları kınadı.

"Bugün, Afganistan'ı daha fazla patlama sarsıyor ... Kalabalık okullara ve camilere yönelik sistematik hedefli saldırılar, derhal soruşturma, hesap verebilirlik ve bu tür insan hakları ihlallerine son verilmesi çağrısında bulunuyor." dedi.