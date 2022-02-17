Afgan Kurtarıcılar Kuyuda Mahsur Kalan Çocuğu Kurtarmak İçin Çabalıyor

Afganistan'daki kurtarma ekipleri, zabul vilayetinin güneyindeki bir kuyuda iki gün mahsur kalan dokuz yaşındaki bir çocuğa ulaşmak için çabalıyor.

Shokak köyündeki operasyon, Fas'taki bir kuyudan bir çocuğu kurtarma girişiminin dünyanın dikkatini çektikten iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti - ancak bu operasyon çocuğun ölü bulunmasıyla sona erdi.

Perşembe günü sosyal medyada paylaşılan videolarda, Haidar olarak tanımlanan bir çocuğun kuyuya sıkıştığı, kollarını ve üst vücudunu hareket ettirebildiği görüldü.

"İyi misin oğlum?" dediği duyulabilir. "Benimle konuş ve ağlama, seni çıkarmak için çalışıyoruz."

"Tamam, konuşmaya devam edeceğim", diye cevap veriyor çocuk.

Video, kurtarma ekiplerinin bir kamerayı halatla dar kuyudan aşağı indirmesi ile elde edildi.

Yerel yetkililer, çocuğun 25 metrelik şaftın yaklaşık 10 metre (33 fit) aşağısında sıkışmış göründüğünü söylediler.

Taliban yönetimindeki hükümette Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar'ın sekreteri Abdullah Azzam Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ambulans, oksijen ve diğer gerekli şeylerle birlikte bir ekip orada." dedi.

Kurtarma ekipleri, çocuğun sıkıştığı noktaya ulaşmak için yüzeydeki bir açıdan açık yarık bir siper kazıyorlardı.

Beş yaşındaki Rayan'ın 32 metrelik bir kuyudan düştüğü, ancak beş gün sonra ölü bulunduğu Şubat ayı başlarında Fas'ta kurtarma ekiplerinin denediklerine benzer bir mühendislik ortaya çıktı.

Çile dünyayı sardı ve Arapça Twitter hashtag'i #SaveRayan trend olan çevrimiçi sempati patlamasına yol açtı.