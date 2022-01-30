AFCON: Burkina Faso ve Kamerun Yarı Finale Yükseldi

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Burkina Faso, Cumartesi günü Kamerun'un Garoua kentindeki Roumde Adjia Stadyumu'nda oynanan çeyrek final maçında Dango Ouattara ilk yarıda attığı golle Burkina Faso'yu Tunus'u 1-0 yendi.

19 yaşındaki Ouattara, ilk yarının sonundaki duraklama süresinin üçüncü dakikasında bir ayrılıkçı hücumun ardından topu yakın mesafeden uzaklaştırmak için iki savunma oyuncusunu durdurdu.

Daha sonra ihraç edilen forvet, Burkinabe, Kamerun'daki turnuvanın son dördüne ilerlemek için zekice bir kontra atak oyunu oynarken, Blati Toure'den kendi yarı sahasının içinden bir pasla yoluna çıktı.

Burkina Faso, kıta şampiyonasının son beş edisyonunda üçüncü kez yarı finale yükseldi – ardından Pazar günkü Senegal ve Ekvator Ginesi arasındaki çeyrek finalin galiplerini karşılıyorlar.

Tunus, ilk yarıda Wahbi Khazri'nin 27. dakikada Burkinabe kalecisi Herve Koffi'nin frikik golüyle taç giydiğini gördüğünde ilk yarı şansını yakaladı, ancak aradan hemen önce gergin mücadele aniden canlandı.

Toure'nin uzun pası, Ouattara'nın koşması için mükemmel bir ağırlıktı, ancak savunma ona yaklaşırken momentumunu kaybetti, sadece koşusunu kontrol etmek, iki defans oyuncusunu tutmak ve yine de şutunu vurmak için.

Ancak Ouattara, 82. dakikada Tunus'un yerine Ali Maaloul'u dirseğiyle suratına çarptığı bir hava mücadelesinin ardından yarı finali kaçıracak.

Ev sahibi Kamerun, Gambiya'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Toko Ekambi, 50. dakikada bir ortadan içeri girdi ve 57. dakikada başka bir orta ile ağın tepesine yan ayakla girdi ve Indomitable Lions'ı turnuvanın ilk çeyrek finalinden sonra son dörde kaldı.

Fransa doğumlu Toko Ekambi şu anda turnuvada Kamerun kaptanı Vincent Aboubakar'ın arkasında olmak üzere beş gole sahip.

Kamerun, Pazar günü oynanması planlanan Mısır - Fas çeyrek finalinin galibiyle oynayacak.