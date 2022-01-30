COVID-19 Aşıları Uzun Süreli COVID-19'u Önlemeye Yardımcı Olabilir Mi?

Çoğu insan bir COVID-19 enfeksiyonundan tamamen kurtulsa da, bazıları için semptomlar haftalar hatta aylar sürebilir, bu durum uzun süreli COVID-19 olarak bilinir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, uzun süreli COVID, "olası veya doğrulanmış SARS CoV-2 enfeksiyonu öyküsü olan bireylerde, genellikle COVID-19'un başlangıcından üç ay sonra ortaya çıkan ve semptomları uzun süren bir durum olarak tanımlanmaktadır. en az iki aydır ve alternatif bir tanı ile açıklanamaz”.

SARS-Cov-2 ile enfekte olan her 10 kişiden birinin hafif ila şiddetli arasında değişebilen uzun süreli COVID semptomları yaşayacağı tahmin edilmektedir. Washington Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma , uzun süreli COVID insidansını daha da artırdı ve COVID-19 için pozitif test edenlerin yüzde 30'unun aylar sonra semptomları olduğunu gösterdi.

Uzun süreli COVID semptomları değişebilir ve birçoğu hala ortaya çıkıyor. En yaygın olanları aşırı yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, zayıf hafıza, eklem ağrıları, baş ağrıları, depresyon, anksiyete, sinir ağrısı, koku ve tat duyusu kaybı, karın ağrısı, gevşek hareketler ve hastalığı içerir.

Bilim adamları hala neden bazı insanların uzun süreli COVID geliştirirken bazılarının geliştirmediğini araştırıyorlar. Bu ay yayınlanan bir Avustralya araştırması, pandeminin ilk dalgasında pozitif test edenlerin kan örneklerine baktı. Semptomatik kalan ve uzun süredir COVID'den muzdarip olanlarda kalıcı inflamasyon kanıtı buldular. Kan örneklerini COVID-19 olmayanlarla karşılaştırdılar ve virüs temizlendikten çok sonra interferon adı verilen yüksek protein seviyelerinin varlığını buldular. Ayrıca, insanların uzun süreli COVID-19'dan muzdarip olmaları için COVID-19 enfeksiyonunun akut fazında ciddi semptomlara sahip olmaları gerekmediği sonucuna varmışlardır.

Diğer çalışmalar, uzun süreli COVID'den muzdarip olanlardan alınan kan örneklerinde sitokinler ve otoantikorlar adı verilen yüksek bağışıklık hücreleri seviyeleri buldu. Bunlar, bağışıklık sisteminin virüs yerine normal sağlıklı vücut dokusuna saldırmasına ve ayrıca devam eden semptomlara yol açan iltihaplanmaya neden olabilir.

Şu anda uzun süreli COVID'nin nedenleri söz konusu olduğunda cevaplardan daha fazla soru olduğunu ve tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğunu söylemek doğru olur. Herhangi bir hastalıkta önlem almak tedavi etmekten daha iyidir ve uzun süreli COVID-19'dan farkı yoktur. Peki, COVID-19 aşıları uzun süreli COVID-19 kapma riskini azaltabilir mi?

Aşılar, COVID-19'a yakalanma riskini tamamen ortadan kaldırmasa da, aşıların ciddi hastalıkları önlemede etkili olduğu gösterilmiştir. Omicron ile aşılı insanlarda daha fazla çığır açan enfeksiyon görüyoruz ve aşısız olmalarına göre daha az hasta olmalarına rağmen, hastalığın ciddiyetinin uzun süreli COVID olma şansı ile ilişkili olmadığını biliyoruz.

Aşı yapıldıktan sonraki ilk haftalarda, bir kişi yüksek düzeyde nötralize edici antikorlara sahip olacaktır. Bunlar, çok sayıda hücreye bulaşma şansı bulamadan virüsü kendi yolunda durdurma eğilimindedir ve böylece gelecekte uzun süreli COVID-19 riskini azaltır. Bunların zamanla azaldığını gördük ve daha uzun süre etkili olan bellek bağışıklık hücrelerinin daha sonra devraldığı ve yanıt vermede daha yavaş olan ve virüsü ve enfekte hücreleri öldürmek için harekete geçmeden önce virüsün bazı hücreleri enfekte etmesi için zaman tanıdığı düşünülüyor. . Bu enfeksiyon seviyesi, bazılarında uzun süreli COVID'yi tetiklemek için yeterli olabilir.