Adnan Oktar Davasında “Kedicik Müge Ö.” Konuştu! Dehşet Evinde 30 Sene Dayak Yedim

Müge Ö. isimli genç kadın Adnan Oktar organize suç örgütü davasında itiraflarda bulunurken anlattıkları ile gündemde yer aldı ve pek çok insanı şaşkına çevirdi. Kediciklerden Müge Ö., Adnan Oktar'ın evinde hapis hayatı yaşadığını açıklarken o eve 30 sene önce girdiğini ve 30 sene boyunca dayak yediğini söyledi. Adnan Oktar'ın kendisine gel buraya dedikten sonra dövdüğünü ve dört duvar arasında çeviri yaptığını belirtti. Adnan Oktar’ın kendisinin ailesini parçaladığını ve ablasının ölümüne sebep olduğunu ifade eden Müge Ö., o evin dehşet evi olduğunu ve yıkılan o evde pek çok insanın eziyet gördüğünü açıkladı. Kendilerini çevrelerinden ve ailelerinden izole ettiklerini ifade eden Müge Ö., insanların orada karşılarının kazıtıldığını ve saçlarının kesildiğini anlattı.

“Bacı Grubunda Yer Alıyordum”

Örgüte ilk giren kişilerden olduğunu ifade eden Müge Ö., “bacı” grubunda yer aldığını açıklarken önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu örgüte ilk girenlerin herkesin ailesinin avukat ve doktor gibi meslek sahipleri olduğunu ifade eden sanık Müge Ö., bu insanların genç yaşta manipüle edildiğini ve dini inançlarının sömürüldüğünü açıkladı.

Dava kapsamında 17 ay boyunca hapis yatan Müge Ö., cezaevinden çıkması sonrasında 30 sene boyunca içinde yaşadığı örgütün kendisi gibi herkesi ve tüm algılarını manipüle ettiğini ve kendilerini robot haline getirdiğini açıkladı.

Sanık Adnan Oktar'ın insanı robot haline getirdiğini ve insanların algılarıyla oynadığını açıklarken bir dakika bile çalışıp helal para kazanmadığını söyledi. 30 sene önce girdiğini açıklayan Müge Ö. kendilerinin çok tahsilli insanları olduğunu da ifade etti. Herkesin bu özelliklerini aldığını ifade eden Müge Ö., Adnan Oktar’ın ise narsist ve hiçbir özelliği olmayan bir insan olduğunu açıkladı. Kendilerinin becerilerini kullandığını açıklayan Adnan Oktar’ın erkekleri ise Amerika'ya ve Çin'e işe yollayarak onların paralarını aldığını ifade etti.