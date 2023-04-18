Adım Farah Dizisi Sosyal Medyada Gündemde Yer Aldı

Son haftalarda reyting oranlarında ortalamanın biraz üzerine çıkan reyting oranları Adım Farah isimli dizi projesinin dikkat çekmesini sağladı. Proje yayını hayatına başladığı günden bu yana her ne kadar büyük bir çıkışa imza atmayı başaramasa da sosyal medyada olan durum ise çok farklı bir şekilde ilerliyor. Adım Farah dizisi için Demet Özdemir ile Engin Akyürek hayranları adeta çıldırıyor. Türk izleyici grubunun yanı sıra yabancı ülkelerdeki Türk dizi hayranları ise projeyi beğeni ile izliyor. İki ünlü ismin partnerliğini ekranlara taşıyan Adım Ferah dizisi sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.

Fox TV ekranlarından Çarşamba akşamlarında yayınlanan dizinin senaryosu akıcı bir şekilde ilerliyor ve seyirci grubu sonraki haftalarda hangi gelişmelerin yaşanacağını merak ediyor. Engin Akyürek ile Demet Özdemir'in uyumları ve set ortamında paylaşılan görsellerde dizi hakkında yapılan yorumları arttırıyor. Bu şekilde hem dizi hem de başrol oyuncuları sosyal medyada daha fazla konuşuluyor. İlk bölümlerde ünlü oyuncu Demet Özdemir'in oyunculuğu noktasında bazı eleştiriler yapılmıştı fakat daha sonra oyuncunun bu durumun üstesinden geldiği yönünde ifadeler de kullanılmıştı.

Çarşamba akşamlarında Adım Ferah dizisinin sosyal medyayı ele geçirdiğini söylemek ise doğru bir yorum oldu. Dizi hayranları hemen hemen her çarşamba akşamında söz konusu proje hakkında binlerce paylaşıma imza atıyor. Bu paylaşımlar özellikle Çarşamba akşamlarında 100 binin üzerine çıkıyor ve Adım Farah dizisi bu şekilde sosyal mecralarda büyük bir üstünlük elde ediyor.

Adba TV tarafından yapılan araştırmada 12 Nisan Çarşamba akşamında Adım Farah dizisi en çok paylaşılan dizi içeriğine sahip oldu. Kraliçe isimli proje ise 11.200 ileti sayısı ile 2. oldu ve Kuruluş Osman dizisi de Kraliçe’yi takip etti.