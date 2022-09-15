Adana'da Sevgilisiyle Birlikte Olduğunu Söyleyen 19 Yaşındaki Arkadaşını Öldürdü

Ömer Başdaş'a ait olduğu belirlenen cansız beden, Adana'da dere yatağındaki sazlıkta bulunmuştu. Başdaş'ın başında mermi çekirdeği olduğu yapılan otopside belirlenmiş ve daha sonra arkadaşı Hüseyin Sulhan tarafından öldürüldüğü tespiti gerçekleşmişti. Sulhan Alanya'da gözaltına alındı ve ifadesinde dikkat çekici açıklamalar gerçekleştirdi. Öldürdüğü arkadaşı hakkında sevgilisi Büşra K.’ya sosyal medyadan mesaj attığını gördüğünü ifade eden Sulhan, konuyu konuşmak için arkadaşı ile dere kenarına gittiklerini ve birlikte olduklarını söylemesi sonrasında arkadaşının başına sıktığını anlattı.

Cansız beden, 13 Eylül günü saat 07.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde tarlalar arasında dere çevresinde gezen bir grup genç tarafından bulunmuştu. Bir grup genç bölgede bir erkeğe ait olan cansız beden görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. Gençlerin ihbarı sonrasında Adana'da yer alan bölgeye polis ekipleri sevk edinmiş ve cansız bedenin bir kısmının suyun içerisinde bulunduğu görülmüştü. Cansız bedenin çıkarılması adına itfaiye ile Su Altı Grup Amirliği'nden destek istenmiş ve ekipler çeşitli incelemeler gerçekleştirmişti. Daha sonra cansız beden, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak otopsiye gönderilmişti.

Otopsi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapıldı ve hayatını kaybeden gencin başında mermi çekirdeği olduğu bilgisine ulaşıldı. Özel ekip, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kuruldu ve söz konusu olay hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Cinayet dedektifleri sağ elinin yüzük parmağının olmadığından ve kollarındaki dövmeden yola çıkarak bulunan cesedin acılı ailenin kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Başdaş'a ait olduğu tespiti yapıldı. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin 19 Ağustos günü evden çıkması sonrasında tekrardan eve geri dönmediği belirtildi.

Hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin gittiği bölgelerdeki güvenlik kameraları incelendi ve ekipler gencin son görüştüğü kişileri belirleyip çeşitli tespitlerde bulundu.