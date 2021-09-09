Adana'da “Eski Sevgilim” Dedikodusu 1 Can Aldı!

Adana'da meydana gelen korkunç olayda “eski sevgilim” dedikodusu sebebi ile komşu olan iki aile arasında husumet başladı. 24 yaşındaki Ali B., 17 yaşındaki kardeşi Y.B. ve akrabalarının düzenlenmiş olduğu silahlı saldırıda 36 yaşındaki İsmail D. isimli kişinin yaşamını yitirdiği birisine ulaşıldı. Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin de yaralandığı öğrenilirken güvenlik kameralarının dehşet verici anları saniye saniye kayıt altına aldığı ifade edildi.

3 Eylül 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olay, Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup kişi, yanlarını almış oldukları silahlar ile husumetleri olan kişilerin evine bastı ve ateş açıldı. Taraflar arasında tartışma çıktığı bilgisi öğrenilirken öfkeli grup, yanlarında getirdiği hafif makineli tüfek ile dehşeti yaşattı.

Şüpheli şahısların maske kullanarak yüzlerini gizlediği bilgisine ulaşılırken detaylar da merak konusu oldu. Şahıslar, düzenledikleri saldırı sonrasında havaya ateş açarak olay yerine geldikleri motosiklet ile birlikte kaçtı. Yaşanan dehşet verici anlar bir kişinin cep telefonu kamerası ve bir işyerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

Çevrede bulunan vatandaşların Adana'da yaşanan korkunç olayı bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ile polis ekiplerinin geldiği bilgisine ulaşıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından yaralılar ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Adana’da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan İsmail D. isimli 36 yaşındaki kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bunun yanı sıra, silahlı saldırıda yaralanan diğer şahısların tedavisi de devam ediyor. Şüphelilerin yakalanması adına çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri de titizlikle araştırma yapmaya devam etmekte.

Seneler önce 2 ile arasında başlayan husumetin sebebinin ise “eski sevgilim” dedikodusu olduğu öğrenildi. Saldırı düzenleyen şahıslardan birinin dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin daha önceden karşı tarafın sevgilisi olması ve bu şekilde dedikodu yapılması sebebiyle olayların ortaya çıktığı aktarıldı.